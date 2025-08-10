Calciomercato Milan, Thiaw vede il Newcastle: fissate le visite mediche, i dettagli e quando può arrivare l’ufficialità

Calciomercato Milan, tra oggi e domani Malick Thiaw sarà a Newcastle per svolgere le visite mediche: ecco quando può arrivare l’ufficialità

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Malick Thiaw, il promettente difensore del Milan, è atteso tra oggi e domani per viaggiare e sottoporsi alle visite mediche con il Newcastle United. Questa notizia segna un punto di svolta significativo nel calciomercato estivo, con uno dei pilastri difensivi rossoneri che si appresta a sbarcare in Premier League. La trattativa, che era nell’aria da diverse settimane, sembra ora aver raggiunto la sua fase conclusiva, con i due club che stanno definendo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità.

L’eventuale partenza di Thiaw rappresenta una perdita importante per il Milan, che si trova a dover riorganizzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Il difensore tedesco, arrivato a Milano nel 2022, si è rapidamente affermato come un elemento fondamentale nello scacchiere tattico rossonero, grazie alla sua imponente fisicità, la sua visione di gioco e la sua capacità di impostazione. La sua assenza lascerà un vuoto che il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà colmare con prontezza e sagacia. Tare, noto per le sue abilità nel reperire talenti e nel condurre negoziati complessi, avrà il compito non facile di individuare un sostituto all’altezza che possa integrarsi rapidamente nella rosa e nelle idee tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

La scelta di Thiaw di approdare al Newcastle non sorprende, considerando le ambizioni crescenti del club inglese. I “Magpies” stanno costruendo una squadra sempre più competitiva, supportata da ingenti investimenti, con l’obiettivo di affermarsi stabilmente nelle zone alte della classifica della Premier League e di competere a livello europeo. L’arrivo di un difensore del calibro di Thiaw rafforzerebbe ulteriormente il reparto arretrato del Newcastle, fornendo solidità ed esperienza.

Per il calciomercato Milan, questa cessione, seppur dolorosa dal punto di vista tecnico, potrebbe generare un’importante plusvalenza che potrà essere reinvestita nel mercato. Igli Tare e Massimiliano Allegri avranno a disposizione risorse fresche per plasmare la squadra secondo la loro visione strategica. Si attendono quindi nuovi movimenti in entrata, con la dirigenza rossonera che sarà chiamata a operare con criterio e tempismo per non farsi trovare impreparata all’inizio del campionato.

La Serie A si prepara a vivere un’altra stagione avvincente, e il Milan, nonostante le partenze eccellenti, è determinato a recitare un ruolo da protagonista. La gestione del mercato sarà cruciale, e le decisioni prese da Tare e Allegri nei prossimi giorni definiranno in larga parte le prospettive del club per la stagione 2025/2026. Tutti gli occhi sono puntati ora sul viaggio di Thiaw e sull’esito delle sue visite mediche, che sanciranno ufficialmente il suo passaggio al Newcastle e apriranno un nuovo capitolo per il Milan sul fronte del mercato dei difensori.