Calciomercato Milan, il Newcastle non molla la presa su Thiaw! Ingaggio raddoppiato e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Malick Thiaw al Milan torna a essere al centro delle voci di mercato. Dopo aver respinto le offerte del Como e del Crystal Palace nelle scorse settimane, il difensore tedesco sembra ora essere tentato da una nuova proposta. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle è tornato alla carica con un’offerta decisamente allettante.

Il club inglese, forte della sua solidità finanziaria, ha messo sul piatto un contratto da 4 milioni di euro a stagione per il giocatore. Questa cifra rappresenta il doppio dell’attuale stipendio di Thiaw in rossonero, un fattore che potrebbe spingerlo a considerare seriamente l’ipotesi di lasciare l’Italia. La Premier League, con il suo appeal e i suoi ingaggi elevati, è un richiamo difficile da ignorare per molti calciatori.

Tuttavia, l’addio di Thiaw non è affatto scontato. A sbarrare la strada al Newcastle ci sarebbe il veto di Massimiliano Allegri. Il neo-tecnico del Milan considera il difensore un elemento fondamentale per la sua retroguardia e non ha intenzione di privarsene. La sua importanza tattica e la sua crescita costante lo rendono un punto fermo del progetto tecnico di Allegri.

La situazione è delicata e la dirigenza del Milan dovrà decidere come muoversi. Da un lato, c’è la possibilità di incassare una cifra importante e risparmiare sull’ingaggio, dall’altro c’è la volontà del tecnico di trattenere un giocatore ritenuto cruciale. Il Newcastle insiste, ma il veto di Allegri potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza di Thiaw a Milano.