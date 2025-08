Calciomercato Milan, il Newcastle torna alla carica per Malick Thiaw! La dirigenza rossonera ha le idee chiare su di lui. Le ultimissime sui rossoneri

Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti significativi sul futuro di Malick Thiaw, difensore del Milan tornato nel mirino del Newcastle. Sebbene il Como avesse già raggiunto un accordo con il club rossonero per una cifra di 25 milioni di euro, il trasferimento non si è concretizzato a causa della ferma volontà del giocatore di rimanere a Milano.

Thiaw, infatti, ha sempre espresso la sua preferenza per il Milan, ma ha anche chiarito che, in caso di partenza, la sua destinazione dovrebbe essere un club che disputa la Champions League. Questo aspetto è cruciale, poiché incide sulle sue valutazioni future.

Ora, il Newcastle ha riacceso i propri riflettori sul difensore tedesco. Gli inglesi, dopo aver messo in stand-by la trattativa per Giorgio Scalvini a causa delle alte richieste dell’Atalanta, sono tornati a considerare Thiaw, un giocatore che avevano già trattato in passato. Attualmente, non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale, ma il Newcastle si sta informando sulle condizioni di uscita.

Il Milan ha le idee chiare in merito. In primo luogo, l’allenatore Massimiliano Allegri vorrebbe trattenere Thiaw, ritenendolo un elemento importante per il suo progetto. In secondo luogo, il club è disposto ad ascoltare offerte, ma a condizioni economiche diverse rispetto al passato. Per cedere il difensore, il Milan chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ben più dei 25 milioni proposti dal Como. La palla passa ora al Newcastle, che dovrà decidere se accontentare le richieste del Milan per assicurarsi un giocatore ritenuto fondamentale da Allegri.