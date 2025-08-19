Connect with us

Calciomercato Milan, cessione da record di Malick Thiaw! Il tedesco entra in una speciale classifica della Serie A. Le ultimissime

È stato un giorno di grandi movimenti di mercato per il Milan, che ha ufficializzato l’arrivo di Koni De Winter e, parallelamente, la cessione di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, dopo tre stagioni con la maglia rossonera, si è trasferito in Premier League al Newcastle in un’operazione che lo proietta direttamente nell’élite del calciomercato. Il club inglese ha versato nelle casse del Milan una cifra importante: 38 milioni di euro più 4 di bonus, un’operazione che rappresenta una plusvalenza notevole per la società milanese.

Con questa cifra, Thiaw si posiziona al settimo posto nella top10 dei difensori centrali più costosi ceduti dalla Serie A all’estero, un dato che certifica il valore del giocatore e la sua rapida ascesa. La classifica dei trasferimenti è guidata da Matthijs De Ligt, passato dalla Juventus al Bayern Monaco per 67 milioni di euro. Sul podio, a seguire, troviamo Cristian Romero dall’Atalanta al Tottenham per 52 milioni e Kim Min Jae, ceduto dal Napoli alla Juventus per 50 milioni.

La presenza di Thiaw in questa speciale graduatoria lo inserisce in un contesto di campioni che hanno lasciato un segno in Italia prima di spiccare il volo verso altri campionati. Curiosamente, la lista vede anche un altro ex rossonero, Thiago Silva, che si posiziona quinto con i suoi 42 milioni di euro per il passaggio al PSG. La cessione di Thiaw è quindi la seconda più onerosa nella storia del Milan per un difensore, a dimostrazione di quanto il suo valore sia cresciuto in queste stagioni.

La classifica continua con Koulibaly, Rudiger, Marquinhos e Ibanez, a testimonianza di come il campionato italiano sia una fucina di talenti difensivi, molto ricercati dalle big europee. Per il Milan, la cessione di Thiaw rappresenta una mossa strategica che garantisce solidità finanziaria, permettendo al club di reinvestire per completare la rosa.

