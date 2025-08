Calciomercato Milan, il Newcastle esce allo scoperto: prima super offerta per Thiaw! Ore bollenti, cosa sta succedendo. Le ultimissime

È arrivata l’ufficialità che in tanti si aspettavano: il Newcastle ha formalmente presentato un’offerta scritta al Milan per Malick Thiaw. La notizia, confermata da SkySportDE, segna un momento decisivo per il futuro del difensore tedesco e del reparto arretrato rossonero. La proposta dei Magpies ammonta a ben 30 milioni di euro, una cifra considerevole che testimonia il forte interesse del club inglese per il talento di Thiaw.

L’offerta, giunta oggi, mette il Milan di fronte a una scelta complessa. Se da un lato la cifra è importante e potrebbe generare una plusvalenza significativa, dall’altro lato c’è la volontà di Massimiliano Allegri e della dirigenza di considerare Thiaw un punto fermo della difesa. Il giocatore, nel corso di questa stagione e del precampionato, è cresciuto notevolmente, diventando un tassello importante nel progetto tecnico rossonero. La valutazione del Milan, come emerso nei giorni scorsi, era addirittura superiore ai 30 milioni, con la cessione che sarebbe stata presa in considerazione solo per cifre vicine ai 40-45 milioni.

A rendere ancora più complessa l’operazione c’è un dettaglio non trascurabile: l’ex club di Thiaw, lo Schalke 04, riceverebbe il 10% del ricavato della vendita, ovvero 3 milioni di euro in caso l’affare si chiudesse a queste cifre. Ora la palla passa al Milan, che dovrà decidere se trattenere il proprio gioiello difensivo o se cedere alla tentazione economica del Newcastle. La risposta dei rossoneri determinerà il futuro di una delle pedine più preziose della rosa.