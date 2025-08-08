Calciomercato Milan, Allegri vuole la permanenza di Thiaw: dovesse partire Tare ha già in mente due profili per sostituirlo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Malick Thiaw al Milan è nuovamente in bilico a causa di un’insistente offerta da parte del Newcastle. Dopo aver respinto nelle scorse settimane le proposte di Como e Crystal Palace, il difensore tedesco sembra ora più incline ad accettare la corte dei Magpies. La proposta contrattuale del club inglese è allettante: 4 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto all’ingaggio che percepisce attualmente in rossonero.

Nonostante l’attrattiva dell’offerta, la posizione del Milan è chiara, o almeno lo era fino a poco tempo fa. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe infatti posto il veto sulla cessione di Thiaw, considerandolo un elemento cruciale per il suo reparto difensivo. Tuttavia, come riporta Tuttosport, questo scenario potrebbe cambiare radicalmente. La cessione di Thiaw diventerebbe inevitabile qualora fosse il giocatore stesso a chiedere di essere trasferito.

Un’eventuale partenza del difensore tedesco costringerebbe il Milan a tornare sul mercato per cercare un sostituto all’altezza. Il club di via Aldo Rossi avrebbe già individuato due profili interessanti nel panorama italiano: Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi i giovani talenti rappresenterebbero un’opzione valida per la difesa rossonera, ma l’incognita principale rimane la volontà di Thiaw. La dirigenza del Milan dovrà agire con cautela per gestire questa situazione complessa e per non farsi trovare impreparata in caso di un addio inaspettato.