Calciomercato Milan, Tare vuole chiudere per questa grande plusvalenza: avanza sempre di più l’ipotesi cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha confermato le voci che circolano intorno a Malick Thiaw, difensore del Milan, aprendo a una possibile plusvalenza importante per le casse rossonere. Le sue dichiarazioni sottolineano un crescente interesse per il centrale tedesco, con il Bayer Leverkusen in prima fila.

Thiaw, arrivato al Milan nell’estate del 2022 dallo Schalke 04 per una cifra contenuta (circa 5 milioni di euro), ha mostrato progressi significativi nel corso della sua esperienza in Serie A. Nonostante qualche infortunio e momenti di discontinuità, il giovane difensore ha dimostrato doti fisiche notevoli e un buon potenziale. La sua crescita ha attirato l’attenzione di diversi club europei, pronti a fare un investimento per il futuro.

L’interesse del Bayer Leverkusen è particolarmente concreto. Il club tedesco, reduce da una stagione storica con la vittoria della Bundesliga, sta cercando di rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la Champions League e confermarsi ad alti livelli. La conoscenza del campionato tedesco e le caratteristiche fisiche di Thiaw lo rendono un profilo interessante per le “Aspirine”.

Bianchin non si limita a menzionare il Leverkusen, ma sottolinea che Thiaw “piace e non solo”, suggerendo che ci siano anche altri club, non ancora esplicitati, che monitorano la situazione del difensore. Questo crea una potenziale asta che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

Per il Milan, la cessione di Thiaw rappresenterebbe un’occasione per generare una plusvalenza significativa, un aspetto fondamentale per le strategie di mercato del club, sempre attento alla sostenibilità finanziaria. I fondi ricavati potrebbero essere reinvestiti per acquistare rinforzi più congeniali alle richieste del nuovo tecnico o per sferrare l’assalto a obiettivi di mercato più costosi.

Nelle prossime settimane, sarà cruciale capire l’entità delle offerte che arriveranno per Thiaw e se il Milan deciderà di sacrificare un giovane promettente in nome di un importante guadagno economico.