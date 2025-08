Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri spinge per la permanenza di Thiaw! Serve questa cifra per la cessione. Le ultimissime notizie

Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Matteo Moretto, svelano un’importante riflessione in casa Milan riguardo al futuro di Malick Thiaw. Nonostante le voci e le speculazioni, il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe espresso la sua chiara volontà di trattenere il difensore tedesco.

Secondo Moretto, Allegri considera Thiaw un calciatore di grande importanza per il suo progetto tecnico, un elemento solido e affidabile su cui costruire la retroguardia. Il difensore ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per essere un pilastro della difesa rossonera e il suo contributo, sia in termini di prestazioni che di potenziale di crescita, è ritenuto fondamentale dall’allenatore. La stima di Allegri per il giocatore è un fattore determinante e potrebbe influenzare le decisioni del club.

Tuttavia, come spesso accade nel mondo del calcio, il mercato ha le sue dinamiche e le sue logiche. Pur volendo tenere Thiaw, il Milan non chiude la porta a priori e si dichiara disposto ad ascoltare eventuali offerte. La linea del club, però, è molto chiara e non ammette sconti. Questa volta, per convincere il Diavolo a privarsi del suo difensore, servirebbe una proposta economicamente molto vantaggiosa. La cifra richiesta è decisamente alta: il Milan valuta il suo giocatore ben al di sopra dei 30 milioni di euro, un segnale evidente che la sua cessione non è affatto un obiettivo prioritario. Chiunque voglia Thiaw dovrà fare un sacrificio economico notevole, dimostrando così un interesse non solo sportivo, ma anche finanziario.