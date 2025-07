Calciomercato Milan, retroscena Theo Hernandez e non solo! C’entra il Como, cosa è successo tra gennaio e giugno

Calciomercato Milan, il presidente del Como ha svelato un importante retroscena legato sia a Theo Hernandez che a Thiaw

In un’intervista esclusiva a La Stampa, il presidente del Como 1907 ha fatto luce sui recenti, ma in definitiva infruttuosi, tentativi del club di rinforzare la propria rosa con talenti difensivi di alto profilo. Le rivelazioni giungono mentre il Como si prepara per la prossima stagione, con Igli Tare ora al timone come nuovo Direttore Sportivo del calciomercato Milan e Massimiliano Allegri nominato nuovo allenatore del Milan. Queste negoziazioni fallite sottolineano le significative sfide che le squadre neopromosse spesso affrontano nell’attrarre giocatori di prim’ordine, anche con piani ambiziosi.

Il presidente del Como ha dichiarato esplicitamente: “Trattative fallite? Abbiamo provato Theo Hernandez ma non è andata.” Questo conferma la voce ampiamente diffusa di un’audace offerta per la stella del Milan, il terzino sinistro Theo Hernandez. Assicurarsi un giocatore del calibro di Hernandez sarebbe stato un colpo monumentale per il Como, elevando istantaneamente la loro forza difensiva e fornendo una spinta significativa in termini di esperienza e qualità. Tuttavia, come suggeriscono le parole del presidente, le negoziazioni non sono andate a buon fine. Theo Hernandez è un componente vitale dei piani del Milan e un beniamino dei tifosi, rendendo altamente improbabile qualsiasi trasferimento da San Siro a meno che non si materializzasse un’offerta davvero straordinaria. La sua capacità offensiva e la sua solidità difensiva sono inestimabili per il Milan, ed è chiaro che l’approccio ambizioso del Como, seppur lodevole, alla fine non è riuscito a convincere un giocatore così fondamentale a lasciare un club che lotta per la Champions League per una neopromossa.

Il presidente ha poi rivelato un altro tentativo fallito, affermando: “In ordine cronologico l’ultimo è stato Thiaw, ma ha rifiutato. Credo che volesse andare in un altro club più prestigioso o restare al #Milan.” Questo si riferisce a Malick Thiaw, un altro difensore del Milan. Il rifiuto di Thiaw è particolarmente significativo, in quanto evidenzia la percezione dei club neopromossi dal punto di vista di un giocatore. Sembra che Thiaw preferisse rimanere con la consolidata potenza dell’AC Milan o stesse puntando a un trasferimento in un “club più prestigioso.” Questo sentimento è un ostacolo comune per squadre come il Como, che, nonostante il loro sostegno finanziario e la loro ambizione, devono ancora costruire una reputazione e dimostrare la loro stabilità a lungo termine nella massima serie. I giocatori spesso danno priorità alla partecipazione continua alle competizioni europee o al fatto di rimanere con club che lottano costantemente per i titoli nazionali.

Queste dichiarazioni del presidente del Como offrono uno sguardo sincero sul mondo spesso complesso delle negoziazioni di trasferimento. Dimostrano la seria intenzione del Como di competere ai massimi livelli, puntando a giocatori che potrebbero davvero fare la differenza. Sebbene questi specifici tentativi per Theo Hernandez e Malick Thiaw non abbiano avuto successo, il solo fatto di perseguire tali giocatori invia un messaggio chiaro sull’ambizione del club e sulla sua volontà di investire.

Con Igli Tare ora Direttore Sportivo dell’AC Milan e Massimiliano Allegri che assume il ruolo di allenatore, il panorama della Serie A sta cambiando. La strategia del Milan nel mercato dei trasferimenti sarà indubbiamente influenzata dalla loro nuova leadership. Nel frattempo, il Como dovrà rivalutare i propri obiettivi e magari aggiustare la propria strategia, concentrandosi su giocatori più raggiungibili pur offrendo la qualità necessaria per sopravvivere e prosperare in Serie A. La sfida per il Como ora è imparare da queste esperienze e identificare giocatori che si allineano con il loro progetto e sono genuinamente interessati a far parte del loro entusiasmante percorso nella massima serie italiana. Il cammino del Comosarà impegnativo, ma il loro approccio proattivo nel mercato dei trasferimenti, anche con questi intoppi, suggerisce un club determinato a lasciare il segno.