Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco è una minaccia reale. Le NOVITA’ sul futuro del terzino francese e i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Theo Hernandez è sempre più decisivo per le sorti del Milan e l’interesse del Bayern Monaco è sempre di più un minaccia reale.

Il legame tra il terzino francese e il club rossonero è forte e dovrà essere rinforzato in estate, magari con il rinnovo del contratto, con aumento dello stipendio, per non rischiare di perderlo. Il calciatore rossonero, inoltre, ha un contratto in scadenza nel 2026 e questa estate potrebbero arrivare già le prime offerte del club tedesco.