Calciomercato Milan, il retroscena su Theo Hernandez lascia di stucco: è successo a gennaio, cessione inevitabile perchè...

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso aneddoto sul rapporto tra Theo Hernandez e il club rossonero: rapporto completamente deteriorato

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, è tornato a parlare dell’addio di Theo Hernandez al Milan. I colloqui per il prolungamento di contratto di Theo con il calciomercato Milan si erano bloccati già da diverso tempo. Il rinnovo era considerato complesso già prima di gennaio e, a partire da quel mese, la situazione ha subito una svolta definitiva, portando a una rottura completa tra le parti. La ragione di questa svolta, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, risiede nell’accordo trovato tra il Milan e il Como per la cessione del giocatore alla società lariana per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, bonus inclusi.

La notizia, diffusa da una fonte autorevole come Matteo Moretto, getta una luce nuova e sconvolgente sul futuro di uno dei giocatori più rappresentativi del Milan, ceduto poi lo scorso luglio. La presunta trattativa con il Como, squadra di proprietà di una ricca famiglia indonesiana, ha creato una frattura insanabile tra il difensore francese e la società rossonera. Un accordo raggiunto alle spalle del giocatore ha inevitabilmente incrinato la fiducia, rendendo quasi impossibile un prolungamento che, per stessa ammissione di Moretto, era già di per sé complicato.

Questa situazione ha messo in moto una reazione a catena che avrà ripercussioni profonde sulla strategia del Milan in vista della stagione. La cessione di Theo Hernandez non è solo una perdita tecnica, ma anche un segnale forte che indica un cambio di rotta nella gestione societaria.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan si inserisce in questo contesto di profondo rinnovamento. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmaticità e la sua capacità di adattare la squadra alle risorse disponibili. La sua esperienza e il suo pragmatismo saranno cruciali per ricostruire una squadra competitiva. Il Milan sta affrontando una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano.