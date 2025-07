Calciomercato Milan, accordo raggiunto con la Cremonese per Terracciano: formula e dettagli dell’operazione, cosa manca per chiudere

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno raggiunto un accordo totale con la Cremonese per Filippo Terracciano: manca solo il sì del giocatore

Un’importante novità scuote il calciomercato rossonero: il Milan e la Cremonese hanno trovato un’intesa di massima per il trasferimento di Filippo Terracciano. L’accordo, come riportato da Daniele Longo, prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di permanenza della Cremonese in Serie A. Tuttavia, l’operazione non è ancora conclusa: manca il fondamentale sì del giovane difensore, che sta attualmente riflettendo sulla proposta.

Questa mossa strategica rientra perfettamente nella visione del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, il cui obiettivo è rinforzare la rosa con giovani talenti italiani che possano crescere e affermarsi nel progetto rossonero. Terracciano, classe 2003, è un profilo che si adatta alle esigenze tattiche e alla filosofia del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La sua versatilità e la capacità di ricoprire più ruoli nella difesa e a centrocampo lo rendono un elemento estremamente interessante per il tecnico livornese, che cerca soluzioni per aumentare la profondità della rosa e le alternative tattiche.

L’offerta della Cremonese, una squadra che punta a consolidare la propria posizione in Serie A dopo la promozione, rappresenta un’opportunità significativa per Terracciano di acquisire prezioso minutaggio e esperienza in un campionato altamente competitivo. Il diritto di riscatto con obbligo condizionato alla salvezza è una formula intelligente che tutela entrambe le parti: il Milan avrebbe la possibilità di riavere il giocatore a fine stagione, valutando le sue prestazioni, mentre la Cremonese si assicurerebbe un rinforzo importante con la prospettiva di acquisirlo a titolo definitivo in caso di mantenimento della categoria.

La decisione di Terracciano è quindi cruciale. Il giovane calciatore si trova di fronte a un bivio: accettare la sfida della Serie A con la Cremonese, con la possibilità di tornare a Milanello più maturo e pronto, oppure valutare altre opzioni. Il Milan, con Tare al timone della direzione sportiva e Allegri in panchina, sta mostrando un chiaro intento di costruire una squadra solida e proiettata al futuro, e l’investimento su giovani promesse come Terracciano ne è una dimostrazione tangibile.

Il mercato è in pieno fermento e le prossime ore saranno decisive per capire l’epilogo di questa trattativa. I tifosi rossoneri sono in attesa, sperando che il giovane difensore dia il suo assenso per completare un’operazione che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per il futuro del Milan. La strategia di Tare e le scelte di Allegri stanno delineando i contorni di un Milan che vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e ogni tassello, come quello di Terracciano, è fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi.