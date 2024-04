Calciomercato Milan, Teotino boccia Jovic: «Io punterei più su di lui come vice attaccante»

Gianfranco Teotino, presente negli studi di Sky, ha detto la sua sugli attaccanti del Milan anche in chiave futura e in ottica calciomercato

Le parole di Gianfranco Teotino, presente negli studi di Sky sugli attaccanti del Milan anche in chiave futura e in ottica calciomercato:

LE PAROLE – «Camarda è veramente un bambino, sono favorevole ai giovani però ha compiuto 16 anni quindici giorni fa. È importante che cresca, ma il ruolo di centravanti è quello dove si matura più tardi, è presto per decidere di puntare su di lui. Giroud ha fatto il suo, è vero che non invecchia mai ma va per i 38 e credo voglia fare questa esperienza americana. Il Milan ha bisogno di un titolare e deve decidere chi tenere come alternativa. Okafor da centravanti ha segnato 2 dei 5 gol, anche Jovic ha fatto 5 gol. Il serbo è stato più utile perché li ha segnati tutti tra dicembre e gennaio, in momenti determinanti quando c’era il problema degli infortuni. Però se si vuole pensare al futuro io penso che sarebbe più logico puntare su Okafor anche come riserva di centravanti. Chiaro che Zirkzee è il sogno di tutti, ma se non fosse lui il Milan deve comunque prendere un centravanti di primissima qualità»