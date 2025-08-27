Calciomercato Milan, suggestione Vlahovic ancora viva! Il Diavolo prepara l'ultimo tentativo. E il serbo...

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic sembra intenzionato a rimanere a scadenza alla Juve ma i rossoneri preparano un ultimo tentativo

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel calciomercato italiano. A dispetto delle tante voci che lo vorrebbero ancora al centro del progetto della Juventus, il suo futuro rimane avvolto nel mistero. E il calciomercato Milan, alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione, sembra essere più che mai in agguato. Secondo quanto riportato da La Stampa di Torino, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera. Un segnale chiaro di come il club di via Aldo Rossi non abbia intenzione di mollare la presa sul bomber classe 2000.

La Strategia del Milan: Tare e Allegri al Lavoro

Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta pianificando una campagna acquisti ambiziosa, e il reparto offensivo è la priorità assoluta. L’idea di avere un attaccante come Vlahovic, capace di garantire un grande numero di gol a stagione, è un obiettivo primario. Il club rossonero sa bene che la concorrenza è agguerrita, ma ha un piano ben preciso. La dirigenza, in sinergia con Tare, sta preparando un’altra offerta importante per convincere il giocatore a non aspettare la naturale scadenza del contratto con la Juventus, fissata a fine stagione. La tentazione per il giocatore di trasferirsi in una squadra che sta costruendo un ciclo vincente e che gli garantirebbe un ruolo da assoluto protagonista è forte. Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus, sarebbe felice di riaverlo alle sue dipendenze, sapendo che il suo potenziale non è ancora del tutto espresso e che, sotto la sua guida, potrebbe diventare ancora più decisivo.

Vlahovic tra Juve e Milan: La Scelta Difficile

Dusan Vlahovic si trova quindi di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera. Da una parte, la possibilità di rimanere alla Juventus, club che lo ha lanciato nel calcio che conta, aspettando la fine del suo contratto e liberandosi a parametro zero. Una mossa che gli darebbe maggiore libertà di scelta sul suo futuro, ma che comporterebbe un ulteriore anno di attesa. Dall’altra, la tentazione del Milan, un club che sta dimostrando grande ambizione e che ha la possibilità di offrirgli un progetto tecnico solido e convincente fin da subito. La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di perdere a zero il suo giocatore più prezioso e potrebbe decidere di metterlo sul mercato già a gennaio, o di provare a rinnovare il contratto con una formula che accontenti entrambe le parti. Il tempo stringe, ma la sensazione è che il futuro di Vlahovic sia sempre più lontano da Torino e sempre più vicino a Milano, sponda rossonera. L’esito di questa trattativa è atteso con grande ansia dai tifosi di entrambe le squadre, e la prossima mossa del Milan potrebbe essere quella decisiva. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se il bomber serbo indosserà la maglia rossonera già nella prossima stagione.