Calciomercato Milan, prende quota l’ipotesi Tchatchoua! Contatti col Verona, può essere la sorpresa a destra

Calciomercato Milan, l’idea di arrivare a Tchatchoua prende quota: il terzino del Verona può essere la sorpresa a destra

Dopo aver blindato la fascia sinistra con l’arrivo di Pervis Estupiñán, il calciomercato Milan si trova ora a dover affrontare un nuovo, delicato rebus sulla corsia opposta. La prossima stagione si preannuncia impegnativa per la formazione rossonera, e l’attuale rosa sembra necessitare di rinforzi significativi, specialmente nel ruolo di terzino destro. Il solo Alex Jiménez, sebbene promettente, potrebbe non bastare a coprire le esigenze di un’annata ricca di impegni.

Certo, si potrebbe pensare all’adattamento di Alexis Saelemaekers in quella posizione, ma il nuovo tecnico Massimiliano Allegri è stato chiaro fin da subito: vuole un terzino di ruolo. La sua filosofia non prevede di snaturare i propri calciatori, ma di impiegarli nelle posizioni in cui possono esprimere al meglio le proprie qualità. Questa direttiva di Allegri, in piena sintonia con la visione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è un punto fermo nella costruzione del Milan che verrà.

Nelle scorse settimane, numerosi nomi sono stati accostati alla fascia destra del Milan. Tra i favoriti, spiccano da tempo Marc Pubill e Guela Doué, profili che hanno suscitato l’interesse della dirigenza rossonera per le loro caratteristiche tecniche e l’età anagrafica che li rende investimenti per il futuro. Entrambi sono stati attentamente monitorati dal team scouting di Igli Tare, sempre alla ricerca di talenti in grado di fare la differenza e di sposarsi con il progetto tecnico di Allegri.

Tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo nome è emerso con prepotenza, aggiungendo un ulteriore tassello al complesso mosaico del mercato milanista. Come riportato questa mattina da Il QS, l’attenzione si sarebbe spostata su Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 attualmente in forza all’Hellas Verona. La “Idea Tchatchoua” è stata lanciata dal quotidiano, sottolineando il potenziale interesse del Milan per il giovane belga.

Nella passata stagione, Tchatchoua ha dimostrato il suo valore in Serie A, collezionando ben 36 presenze con la maglia degli scaligeri. Non solo ha mostrato solidità difensiva, ma ha anche contribuito alla fase offensiva con 2 gol e 3 assist, numeri significativi per un difensore. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e la sua versatilità e capacità di spinta potrebbero renderlo un profilo interessante per le esigenze di Allegri. L’arrivo di un giocatore giovane ma già con esperienza nel campionato italiano come Tchatchoua potrebbe rappresentare una soluzione economicamente vantaggiosa e allo stesso tempo di qualità per il Milan, che cerca di bilanciare le ambizioni di successo con una gestione finanziaria oculata, un aspetto su cui Tare è particolarmente attento.

Il Milan è quindi al lavoro per definire la sua fascia destra, con Igli Tare e Massimiliano Allegri impegnati a individuare il profilo ideale per completare la squadra in vista della prossima stagione. Il mercato è ancora lungo, ma l’emergere di Jackson Tchatchoua come potenziale obiettivo dimostra la volontà del Milan di esplorare tutte le piste per costruire una rosa competitiva e all’altezza delle aspettative dei suoi tifosi.