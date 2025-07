Calciomercato Milan, l’attendismo di Tare può andare a segno! Strategia ben chiara, questo il colpo in attacco

Calciomercato Milan, Igli Tare ha una strategia chiara per quanto riguarda la trattativa Dusan Vlahovic con la Juve: i dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei temi più caldi del calciomercato estivo, con il calciomercato Milan che sembra rimanere in una posizione privilegiata. Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà a Sportitalia, risalenti all’inizio di giugno e poi ribadite quasi due mesi dopo, delineano uno scenario di attesa strategica da parte del giocatore serbo, fortemente indirizzato verso i rossoneri. Pedullà aveva già individuato il Milan come la migliore soluzione per Vlahovic e, nonostante il tempo trascorso, la situazione non è cambiata drasticamente.

Secondo l’esperto di mercato, l’affare Vlahovic al Milan è ancora su una “tangenziale”, indicando una fase di monitoraggio costante in attesa delle condizioni ideali. Queste condizioni includono una buonuscita per il giocatore, un cartellino sostenibile per le casse rossonere e altre variabili che potrebbero emergere durante la trattativa. Il fatto che il Milan sia “ben presente su quella strada” suggerisce un interesse concreto e persistente, nonostante le lungaggini tipiche delle operazioni di questo calibro.

Un particolare cruciale evidenziato da Pedullà riguarda la tempistica dell’eventuale trasferimento. Acquistare Vlahovic a fine agosto potrebbe generare un risparmio significativo di circa due milioni di euro netti (circa quattro milioni lordi) sulle mensilità di ingaggio. Questo non è affatto uno “spicciolo” e rappresenta un fattore che il Milan, con il suo nuovo assetto dirigenziale che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, potrebbe considerare attentamente. La filosofia di “far scorrere il più possibile la clessidra di Dusan” suggerisce una strategia attendista volta a massimizzare i benefici economici.

Dall’altra parte, la Juventus si trova in una posizione di svantaggio. Pedullà descrive i bianconeri come “più o meno spalle al muro”, a causa di un contratto oneroso e folle stipulato diversi anni fa. Questa situazione contrattuale rende difficile per la Juventus liberarsi del giocatore senza subire perdite significative, o quantomeno senza intavolare una trattativa complessa. L’accusa velata di Pedullà nei confronti di chi ha dato il via libera a quel contratto sottolinea la criticità della situazione finanziaria per il club torinese.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan, insieme al ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, potrebbe influenzare ulteriormente l’esito di questa trattativa. Tare è noto per la sua abilità nel mercato e la sua capacità di chiudere affari vantaggiosi, mentre Allegri potrebbe vedere in Vlahovic il centravanti ideale per il suo modulo di gioco. La combinazione di questi due profili, unita alla pazienza strategica suggerita da Pedullà, potrebbe portare il Milan a ottenere le condizioni desiderate per portare il talentuoso attaccante serbo a San Siro. L’attesa è palpabile, ma le indicazioni suggeriscono che il Milan è pronto a cogliere l’occasione giusta.