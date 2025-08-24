Calciomercato Milan, vertice concluso tra Tare e Allegri: il DS accelera, prossime ore decisive per... Ultimissime

Calciomercato Milan, è terminato da pochi minuti il vertice nella sede rossonera tra Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ultime

Caldo, caldissimo, l’asse che lega Casa Milan e il futuro del club rossonero. La mattinata odierna è stata un vero e proprio vortice di incontri e vertici di mercato che hanno infiammato l’ambiente milanista. Al centro dell’attenzione, la presenza di due figure chiave: il neo-allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare. Un incontro attesissimo che segna un punto di svolta nelle strategie di mercato del Diavolo.

L’arrivo di Allegri, avvenuto nella tarda mattinata, ha catalizzato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, si è seduto al tavolo con la dirigenza per discutere le prossime mosse in entrata. L’incontro, protrattosi per diverse ore, ha toccato svariati argomenti.

Un nome, seppur meno altisonante per il grande pubblico, ha catturato l’attenzione: quello di Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona.

L’incontro tra Allegri, Tare e la dirigenza è stato un chiaro segnale della sinergia e della determinazione che animano il Milan in questa fase cruciale. Il club non vuole perdere tempo e sta lavorando per costruire una rosa competitiva in ogni reparto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i desideri dell’allenatore e le strategie del direttore sportivo si tradurranno in acquisti concreti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il vertice è stato un momento di confronto intenso e produttivo. La presenza di Allegri a Casa Milan, unita all’attività febbrile di Tare, è la dimostrazione che il mercato è entrato nel vivo. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, fiduciosi che la nuova coppia al comando saprà allestire una squadra all’altezza delle aspettative. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere. E le mosse di questi giorni sono il primo passo per trasformare l’obiettivo in realtà.