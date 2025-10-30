Calciomercato Milan, Tare guarda in casa Verona! Un giovane talento per i rossoneri? Le ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare può guardare in Serie A per rinforzare l’attacco rossonero: occhi su Giovane del Verona. Ultime

Il mercato dei giovani talenti si accende con un nome nuovo proveniente dal Verona: Giovane Santana do Nascimento. L’attaccante brasiliano, classe 2003, è finito nel mirino di due importanti club di Serie A: il calciomercato Milan e la Fiorentina.

A riferirlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha rilanciato l’interesse per il giovane attaccante attualmente in forza al club scaligero.

Calciomercato Milan, il profilo di Giovane Santana

Giovane Santana è un profilo che incarna le caratteristiche ricercate da club come Milan e Fiorentina: potenziale di crescita elevato, età (2003) e possibilità di un acquisto in prospettiva. L’attaccante è noto per le sue doti fisiche e la sua versatilità in attacco, qualità che lo rendono un obiettivo di scouting strategico.

Le mosse di Milan e Fiorentina

Il Milan, con il DS Igli Tare sempre attento ai talenti futuribili e alle occasioni del mercato, potrebbe vederlo come un rinforzo ideale come potenziale alternativa in prima squadra, in un momento in cui l’attacco rossonero (vedi il caso Giménez) necessita di nuovi innesti.

Anche la Fiorentina monitora con attenzione la situazione. La società viola è storicamente orientata a investire sui giovani prospetti per poi valorizzarli, e l’attaccante del Verona rientra perfettamente in questa filosofia.

Le due società stanno attualmente solo monitorando il giocatore, ma non è escluso che a breve possano passare a un’azione concreta per assicurarsi il talento brasiliano, anticipando così la concorrenza anche internazionale. Si preannuncia un possibile duello di mercatotra rossoneri e viola per il giovane Santana.