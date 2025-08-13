Calciomercato Milan, Tare non molla Djimsiti! In difesa è corsa a due, può spuntarla lui per questo motivo

Calciomercato Milan, per la difesa resiste anche la candidatura di Djimsiti dell’Atalanta: è uno dei preferiti di Tare

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan, sotto la guida del suo nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si sta muovendo con decisione per rinforzare la rosa. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la difesa rossonera, spicca quello di Berat Djimsiti, difensore centrale dell’Atalanta. L’interesse per il giocatore albanese è stato confermato da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, sottolineando come Djimsiti sia un profilo che piace particolarmente a Tare.

L’arrivo di Igli Tare alla scrivania del calciomercato Milan segna l’inizio di una nuova era per il club di Via Aldo Rossi. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di scovare talenti e di costruire squadre solide e competitive con un occhio attento al bilancio. La sua predilezione per Berat Djimsiti non è casuale: il difensore atalantino, infatti, incarna diverse caratteristiche che si sposano perfettamente con la filosofia che il nuovo Milan intende adottare.

Djimsiti, classe 1993, vanta una solida esperienza nel campionato italiano, avendo militato nell’Atalanta per diverse stagioni, diventando un pilastro della difesa nerazzurra. La sua duttilità tattica gli permette di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale in una linea a quattro che quello di braccetto in una difesa a tre, una caratteristica che potrebbe fare gola a Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di adattare i moduli di gioco alle caratteristiche dei suoi uomini. Allegri, tornato sulla panchina rossonera, avrà il compito di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, e per farlo avrà bisogno di una difesa rocciosa e affidabile.

Le qualità principali di Djimsiti includono la sua fisicità imponente, che lo rende difficile da superare nei duelli aerei e negli uno contro uno, e la sua buona capacità di impostazione del gioco dalla difesa. Nonostante non sia un difensore velocissimo, la sua intelligenza tattica e il suo posizionamento impeccabile gli consentono di anticipare gli avversari e di chiudere le linee di passaggio. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente interessante per il Milan di Tare e Allegri, che punta a costruire una squadra solida e difficile da affrontare.

L’operazione Djimsiti potrebbe non essere semplice, data la valutazione che l’Atalanta potrebbe fare del suo difensore, considerando anche il suo contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, il Milan ha dimostrato in passato di essere in grado di condurre trattative complesse per raggiungere i propri obiettivi. La volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale: la possibilità di vestire la maglia di un club glorioso come il Milan e di lavorare con un allenatore del calibro di Allegri potrebbe essere un fattore determinante nella sua decisione.

In conclusione, il nome di Berat Djimsiti è uno dei più caldi sul taccuino di Igli Tare per rinforzare la difesa del Milan. La sua esperienza, le sue qualità tecniche e tattiche, unite alla sua affidabilità, lo rendono un profilo ideale per il nuovo progetto rossonero targato Tare-Allegri. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa nelle prossime settimane, per capire se il difensore albanese sarà il primo tassello importante della difesa del nuovo Milan.