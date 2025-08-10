Calciomercato Milan, Tare insiste per Hojlund ma fissa la deadline: decisione entro... Ultimissime

Calciomercato Milan, Igli Tare insiste per Hojlund ma vuole una risposta entro la prossima settimana: i rossoneri non andranno per le lunghe

Il calciomercato Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni di Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente nel mirino di diversi top club europei. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri tenteranno questa settimana di convincere il giovane talento a trasferirsi a Milano, ma senza attendere all’infinito. La pazienza ha un limite, e il Diavolo è consapevole che la concorrenza è sempre in agguato.

Hojlund: La Scelta Prioritaria per Motivi Tecnici ed Economici

L’opzione Hojlund è considerata la preferita in casa Milan, non solo per le sue indubbie qualità tecniche, ma anche per le logiche economiche che ruotano attorno a un eventuale affare. Il classe 2003 rappresenta un investimento a lungo termine, un centravanti moderno capace di abbinare potenza fisica a una notevole agilità e un fiuto per il gol non comune per la sua età. La sua valutazione attuale, seppur significativa, è ritenuta congrua con il potenziale di crescita e l’impatto che potrebbe avere sulla squadra.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro per definire la strategia migliore per chiudere l’operazione. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico internazionale, vede in Hojlund il profilo ideale per rinforzare l’attacco rossonero e dare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, l’elemento chiave per il suo reparto offensivo. L’intenzione è quella di costruire una squadra giovane ma al tempo stesso competitiva, e Hojlund si inserisce perfettamente in questa visione strategica.

La Concorrenza Incombe: Il Tempo Stringe per il Milan

Il tempo, però, è un fattore cruciale. Più si protraggono le trattative, più si rischia che altri club interessati possano inserirsi nella corsa per Hojlund. Squadre con ingenti disponibilità economiche o che offrono palcoscenici internazionali di primissimo piano potrebbero facilmente far vacillare la decisione del giocatore. Per questo motivo, la settimana in arrivo sarà decisiva. Il Milan è consapevole di dover agire con rapidità e determinazione per evitare spiacevoli sorprese.

Allegri, dal canto suo, avrebbe espresso la sua chiara preferenza per l’attaccante danese. Le sue caratteristiche tecniche, la sua capacità di attaccare la profondità e di essere un punto di riferimento per i compagni lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco che il tecnico intende adottare. La combinazione tra la visione di Tare e le esigenze di Allegri rende Hojlund l’obiettivo numero uno per il mercato estivo del Milan.

I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi positivi in merito a questa trattativa. L’arrivo di un talento così promettente come Hojlund potrebbe infondere nuovo entusiasmo e rappresentare un segnale forte delle ambizioni del club per la prossima stagione. Il Milan ha le carte in regola per chiudere l’affare, ma la rapidità sarà la chiave per sventare la minaccia della concorrenza e portare il gioiello danese a San Siro.