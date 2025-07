Calciomercato Milan, Tare guarda in Serie A! Colpo a sorpresa, è spuntato nelle ultime ore

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe optare per una scelta a sorpresa nel ruolo di terzino destro: contatti in giornata per Tchatchoua

La questione terzini in casa Milan si sta trasformando in una vera e propria telenovela di calciomercato, un po’ come accaduto per la trattativa legata ad Ardon Jashari. Con l’addio di Theo Hernandez che risale a quasi due settimane fa, il club rossonero, sotto la direzione del nuovo DS Tare e del tecnico Max Allegri, sta lavorando incessantemente per rinforzare le fasce difensive. A sinistra, la svolta sembra vicina: il Milan pare essere a un passo dalla chiusura per l’ecuadoregno Pervis Estupiñán, un nome che da tempo circola negli ambienti rossoneri e che ora si avvicina concretamente a vestire la maglia del Diavolo.

La situazione sulla fascia destra è invece più complessa e in continua evoluzione. Il primo nome sulla lista del calciomercato Milan era quello di Guela Doué, terzino dello Strasburgo. Tuttavia, le richieste economiche del club francese si sono rivelate eccessivamente alte e difficilmente trattabili, costringendo la dirigenza milanista a virare su altre opzioni. Successivamente, l’attenzione si è spostata su Marc Pubill, ma anche in questo caso le sue quotazioni sembrano essere calate nelle ultime ore, raffreddando l’interesse del Milan.

Ed è proprio in questo scenario che emerge un nuovo nome per la corsia destra: si tratta del terzino camerunese con origini belghe Jackson Tchatchoua. La notizia è stata riportata dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, che svelano l’interesse del Milan per il giovane talento attualmente in forza all’Hellas Verona. Tchatchoua, classe 2001, è arrivato a Verona nel 2023, dopo una parentesi significativa allo Charleroi in Belgio, da cui era stato precedentemente acquistato.

Il profilo di Tchatchoua è diventato particolarmente appetibile sul mercato, tanto da essere finito sul taccuino di diversi importanti club italiani ed europei. Tra questi, spiccano l’Inter e il Napoli, ma soprattutto il Nottingham Forest. Il club inglese ha già dimostrato un concreto interesse per il terzino, avanzando una prima proposta da 10 milioni di euro, che è stata però rifiutata dall’Hellas Verona. Il Nottingham Forest non si è arreso e, secondo le indiscrezioni, si appresta a presentare una nuova offerta da 12 milioni di euro, segnale di una forte volontà di assicurarsi le prestazioni del giocatore.

In questo contesto di forte concorrenza, il Milan cerca di inserirsi con decisione. L’obiettivo della dirigenza, guidata da Tare, è quello di valutare attentamente se ci sono le condizioni e le possibilità concrete per portare Tchatchoua alla corte di Max Allegri. Il giocatore ha un contratto con l’Hellas Verona fino al 2027, il che indica una certa solidità contrattuale e richiederà un investimento significativo da parte del club acquirente. La corsa per Jackson Tchatchoua è ufficialmente aperta, e il Milan proverà a giocarsi le sue carte per risolvere definitivamente la grana della fascia destra e completare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa avvincente sessione di mercato.