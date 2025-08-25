Calciomercato Milan, Tare cambia strategia a sorpresa? L’ultima indiscrezione spiazza completamente i tifosi

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe cambiare strategia: nessun acquisto in difesa da qui a fine agosto? L’indiscrezione

La situazione in casa Milan si fa sempre più chiara in vista delle prossime mosse di mercato. Le ultime indiscrezioni, riportate da Manuele Baiocchini di Sky Sport, svelano i piani della dirigenza rossonera, guidata dal neo-direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. A dispetto delle aspettative di molti tifosi, il Milan non sembra intenzionato a rinforzare il reparto difensivo, mantenendo l’attuale rosa dei difensori.

I Piani del Milan: Niente Difensore, Priorità all’Attacco

L’affermazione di Baiocchini, “Quello che ci risulta oggi è che il Milan non farà un difensore. Cioè che il calciomercato Milan rimarrà con questa rosa, con l’aggiunta di un attaccante, visto che il centrocampo era a posto”, delinea in modo netto la strategia di mercato rossonera. La difesa, dunque, rimarrà con gli stessi uomini chiave che hanno concluso la scorsa stagione. Una scelta che potrebbe sorprendere, ma che evidentemente riflette una fiducia profonda nelle capacità dei giocatori già a disposizione e nell’assetto tattico che Allegri intende implementare. Il nuovo allenatore, noto per la sua solida gestione dei reparti arretrati, sembra voler puntare su una maggiore compattezza e su una sinergia già esistente, piuttosto che rivoluzionare un settore che, nonostante qualche critica, ha spesso tenuto botta.

La priorità assoluta del club, con Tare al timone del mercato, è invece l’acquisto di un nuovo attaccante. È qui che si concentreranno gli sforzi economici e di scouting. L’obiettivo è chiaro: garantire ad Allegriun’opzione offensiva di alto livello che possa portare gol e fantasia in un reparto già competitivo, ma che necessita di ulteriori alternative e di una maggiore profondità. Le trattative sono in corso e i nomi sul taccuino di Tare sono molti, ma la riservatezza è massima.

Centrocampo “A Posto”: La Scelta di Allegri e Tare

Un altro punto saliente delle dichiarazioni di Baiocchini riguarda il centrocampo, considerato “a posto” dalla dirigenza rossonera. Questa valutazione riflette la soddisfazione per i giocatori presenti in rosa, ritenuti completi e funzionali per il gioco di Allegri. L’arrivo di un attaccante, unito alla conferma della linea mediana, indica un progetto chiaro e definito: il Milan vuole costruire una squadra solida e offensiva, puntando sulla qualità e sull’equilibrio dei reparti. La strategia di Tare e Allegri è evidente: intervenire chirurgicamente dove serve di più, senza stravolgere un gruppo che ha già dimostrato il suo valore.

La scelta di non acquistare un difensore potrebbe essere un segnale di un’attenta gestione finanziaria, ma soprattutto di una visione tatticaprecisa da parte del nuovo staff. I tifosi aspettano ora di vedere chi sarà il prossimo attaccante a vestire la maglia rossonera, sperando che possa essere il tassello mancante per competere ai massimi livelli, in Italia e in Europa.