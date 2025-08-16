Calciomercato Milan, spunta l’idea dalla Bundesliga per la difesa. Ma la pista è complicata

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano in Germania per un nuovo innesto in difesa anche se la pista è complicata

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Le priorità sono chiare e una di queste riguarda la fascia destra della difesa. Secondo il noto giornalista tedesco Florian Plettenberg, esperto di mercato e fonte affidabile per le notizie sulla Bundesliga, il club rossonero avrebbe mostrato un interesse concreto per il terzino croato Josip Stanisic, attualmente al Bayern Monaco. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa.

La notizia, riportata su X (ex Twitter), ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che vedono in Stanisic un nome di grande spessore e un giocatore ideale per il sistema di gioco di Allegri. Il difensore, reduce da una grande stagione che lo ha visto protagonista sia nel Bayern Monaco che nella Nazionale croata, sarebbe un rinforzo di altissimo livello. La sua duttilità, la sua solidità difensiva e la capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un profilo estremamente appetibile. La sua recente esperienza in Germania, unita a un’ottima tecnica di base, lo rendono un nome che si inserirebbe perfettamente nel progetto di rifondazione del Milan sotto la guida di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del club.

Nonostante l’interesse del Milan sia reale e concreto, la strada per arrivare a Stanisic è tutta in salita. Sempre secondo Plettenberg, al momento non ci sarebbero state aperture per una trattativa da parte del Bayern Monaco. Il club tedesco considera il giocatore un elemento importante della rosa e non sembra intenzionato a privarsene, a meno di un’offerta irrinunciabile. Questa chiusura da parte dei bavaresi rappresenta un ostacolo significativo per il Milan, che dovrà valutare se insistere o virare su altri obiettivi.

Il lavoro di Igli Tare e del suo team non si ferma qui. La dirigenza rossonera sta sondando diverse piste per dare ad Allegri le migliori opzioni possibili. L’interesse per Stanisic, sebbene al momento bloccato, dimostra la volontà del Milan di puntare su giocatori di qualità e con esperienza internazionale per alzare il livello della squadra. Il mercato estivo è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente. Il Milan ha un chiaro obiettivo: costruire una rosa competitiva in grado di lottare per i vertici della Serie A. E il nome di Stanisic è solo uno dei tanti che rientrano in questa ambiziosa strategia.