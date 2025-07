Condividi via email

Calciomercato Milan, nuova idea dalla Serie A per la fascia destra: Tare sta visionando attentamente questo profilo. Le ultimissime sui rossoneri

Questa mattina Il QS lancia un’interessante indiscrezione di mercato: il Milan starebbe pensando a Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 dell’Hellas Verona. Un profilo giovane ma già con una buona esperienza in Serie A, che potrebbe rappresentare un’opzione valida per rinforzare la fascia destra rossonera.

La stagione di Tchatchoua al Verona

Nella scorsa stagione, Tchatchoua si è messo in mostra con la maglia degli scaligeri, collezionando ben 36 presenze in Serie A. Un dato che testimonia la sua importanza nel progetto tecnico del Verona e la sua capacità di giocare con continuità a certi livelli. A queste presenze si aggiungono 2 gol e 3 assist, numeri che evidenziano anche le sue doti offensive e la sua incisività nella fase di spinta. Queste statistiche lo rendono un profilo interessante per una squadra che cerca dinamismo e imprevedibilità sulle corsie esterne.

Il profilo del giocatore

Jackson Tchatchoua, nato nel 2001, è un esterno polivalente che può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di esterno alto nel centrocampo. La sua velocità, la sua progressione palla al piede e la sua abilità nel cross sono caratteristiche che potrebbero fare al caso del Milan, sempre alla ricerca di giocatori capaci di interpretare al meglio il calcio moderno. Inoltre, la sua giovane età lo rende un investimento con ampi margini di crescita, in linea con la filosofia rossonera di puntare su talenti emergenti.

Prospettive per il Milan

L’idea Tchatchoua per il Milan potrebbe significare diverse cose: da un lato, la volontà di avere alternative valide sulle fasce, spesso decisive nel calcio attuale; dall’altro, la possibilità di integrare in rosa un giovane prospetto che, sotto la guida di un club blasonato, potrebbe esplodere definitivamente. Se l’interesse dovesse concretizzarsi, si aprirebbe una trattativa che, seppur complessa, potrebbe regalare ai tifosi rossoneri un nuovo volto per la prossima stagione.