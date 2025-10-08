Connect with us

Calciomercato Milan, Tare accelera per il rinnovo del titolarissimo: contatti costanti per arrivare alla firma. Le ultimissime notizie

Le mosse di calciomercato e la pianificazione futura passano anche e soprattutto dai rinnovi dei pilastri della rosa. In questo senso, la dirigenza del Milan, capitanata dal Direttore Sportivo Igli Tare, ha acceso i riflettori su Fikayo Tomori. Il difensore inglese, classe 1997, è ormai considerato un elemento insostituibile e un leader del reparto arretrato nell’assetto tattico di Massimiliano Allegri, e il club rossonero è intenzionato a blindarlo a lungo.

Le ultime indiscrezioni, confermate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, parlano chiaro: il pensiero del rinnovo si sta intensificando all’interno del mondo Milan. Dopo una fase di potenziale stand-by legata al movimentato avvio di stagione, la volontà è ora quella di accelerare i dialoghi con l’entourage del giocatore.

Tomori, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2027 e risale all’estate post-Scudetto, ha già dimostrato a più riprese il suo attaccamento alla maglia e al progetto rossonero. La sua preferenza è sempre stata quella di restare a Milano, declinando offerte importanti giunte da altri club di Premier League nei mesi scorsi. Un segnale forte che alimenta l’ottimismo in via Aldo Rossi.

L’obiettivo è duplice: adeguare l’ingaggio del centrale, riconoscendone il valore e l’importanza crescente, e prolungare la scadenza oltre il 2027 per cementare la base difensiva per gli anni a venire. Per il Milan, il rinnovo di Tomori è una mossa strategica fondamentale, non solo per la solidità in campo ma anche per inviare un messaggio di continuità progettuale a tutto l’ambiente, confermando la volontà di costruire una squadra solida e duratura.

I nuovi contatti tra le parti sono previsti nelle prossime settimane, con Igli Tare pronto a mettere nero su bianco l’accordo. La sensazione è che l’intesa possa essere raggiunta, assicurando al Milan le prestazioni di uno dei difensori più affidabili e performanti del campionato.

