Calciomercato Milan, Tare insiste per il rinnovo del titolarissimo! Contatti per chiudere, ultimissime notizie sui rossoneri

Una svolta inattesa ha caratterizzato l’inizio della stagione del Milan, specialmente nel reparto difensivo. Grazie al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese famoso per la sua concretezza e i suoi successi in Serie A, il difensore inglese Fikayo Tomori è tornato al centro del progetto tecnico.

Tomori, il roccioso centrale difensivo classe ’97 e pilastro dello Scudetto 2021/2022 del Diavolo, aveva attraversato un periodo di leggera flessione nella scorsa annata, rendendolo persino oggetto di voci di mercato che lo vedevano lontano da Milano. Club come il Tottenham e la Juventus avevano manifestato un forte interesse per il giocatore, il cui contratto attuale scade nel giugno 2027.

Il catalizzatore Allegri e gli incontri imminenti

L’arrivo di Allegri, però, ha agito come un vero e proprio catalizzatore. Sotto la sua guida, l’inglese ha ritrovato la fiducia e la forma fisica che lo hanno reso uno dei difensori più temuti del campionato. Le sue prestazioni sono tornate a livelli di eccellenza, con una ritrovata solidità e leadership in campo che l’allenatore ha saputo sapientemente gestire e valorizzare.

Consapevole dell’importanza del giocatore e desiderosa di blindare uno dei suoi elementi chiave per la difesa, la dirigenza del club, guidata da Igli Tare, ha posto il prolungamento di contratto di Tomori come una priorità assoluta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in programma incontri cruciali con l’entourage del calciatore nelle prossime settimane per discutere i dettagli economici e l’allungamento dell’accordo.

L’obiettivo della società di Via Aldo Rossi è chiaro: premiare il difensore per la sua fedeltà (avendo Tomori respinto diverse offerte per restare) e per le sue prestazioni, assicurandolo al progetto a lungo termine del Milan. La firma del rinnovo che lo legherebbe ulteriormente ai colori rossoneri potrebbe arrivare a breve, consolidando la retroguardia del club per le future ambizioni, in Italia e in Europa.