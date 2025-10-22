Calciomercato Milan, retroscena estivo: Tare ci aveva provato seriamente, questa l’offerta ipotizzata

Connect with us

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, spunta il retroscena estivo: Igli Tare ci ha provato realmente per Retegui prima del trasferimento in Arabia Saudita

La scorsa sessione estiva di calciomercato ha visto il nome di Mateo Retegui accostato con insistenza al calciomercato Milan. A rivelarlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fornito dettagli sui sondaggi effettuati dai Rossoneri per l’attaccante della Nazionale italiana, di proprietà dell’Atalanta.

PAROLE – «A giugno Tare aveva fatto diversi sondaggi per provare a portare Retegui al Milan», ha confermato Romano, svelando un interesse concreto da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Tuttavia, le cifre richieste dall’Atalanta si sono rivelate un ostacolo insormontabile. «Il Milan non avrebbe mai pagato Retegui 66-67 milioni, chiaramente, si ragionava su cifre differenti, intorno ai 35-40 milioni con dei bonus», ha spiegato Romano. La valutazione del clubbergamasco, dunque, era giudicata eccessiva e la trattativa non ha mai potuto decollare: «l’Atalanta non ha mai dato apertura a quelle cifre».

Calciomercato Milan, il futuro prossimo di Retegui e l’obiettivo Serie A

Per quanto riguarda il futuro prossimo, l’attaccante italo-argentino non ha intenzione di cambiare aria: «Oggi Retegui non pensa ad una partenza a gennaio». La sua priorità è concentrarsi sulla sua attuale squadra, chiudendo il cerchio sulle speculazioni di un trasferimento invernale.

Nonostante la chiusura a breve termine, l’interesse per la Serie Arimane un obiettivo concreto nella testa del giocatore. Romano ha infatti concluso l’aggiornamento sul futuro di Retegui con una nota proiettata in avanti: «Per quanto riguarda il futuro prossimo, non siamo nella posizione di dirvi se subito, o magari tra un anno, tra due, ma Retegui il pensiero di tornare in Serie A un giorno comunque lo mantiene in un cassetto».

Questo lascia aperte le porte a un nuovo assalto futuro del Milan, o di altre big italiane, per un giocatore che si è rivelato fondamentale per il CT Rino Gattuso.

