Calciomercato Milan, Tare ha le idee chiare! Promessa ad Allegri e prossime settimane decisive

Calciomercato Milan, Igli Tare ha le idee chiare: dopo De Winter arriverà anche un altro difensore centrale a Milanello

Con una mossa rapida e decisiva, l’AC Milan si è assicurato Koni De Winter, il promettente difensore belga classe 2002 del Genoa, per rimpiazzare Malick Thiaw, in procinto di trasferirsi al Newcastle. Questo blitz dei Rossoneri, come riportato da Tuttosport questa mattina, li vede vicini a un accordo che porterà il talentuoso giovane a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, superando di fatto l’interesse dei rivali dell’Inter.

La “fumata bianca” che indica il completamento dell’affare è attesa già oggi, con un accordo di massima tra Milan e Genoa raggiunto per circa 20 milioni di euro. Questa rapida acquisizione sottolinea l’intenzione del Milan di rinforzare la propria rosa in modo rapido ed efficiente.

Per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, De Winter è un volto familiare. Il giovane difensore ha affinato le sue abilità nel settore giovanile della Juventus e ha persino debuttato in prima squadra in Champions League nella stagione 2021-2022 proprio sotto la guida di Allegri. Questo precedente rapporto potrebbe rivelarsi prezioso nel facilitare l’integrazione di De Winter nella squadra del calciomercato Milan.

Tuttavia, l’arrivo di De Winter potrebbe non essere l’ultimo rinforzo difensivo per il Milan quest’estate. Allegri ha lavorato intensamente su una difesa a tre, suggerendo che un modulo 3-5-2 potrebbe essere la formazione di partenza preferita del Diavolo per la prossima stagione. Con soli quattro difensori centrali attualmente in rosa – Gabbia, Pavlovic, Tomori e ora De Winter – è altamente probabile che verrà acquisito un altro difensore per garantire una profondità adeguata per l’intero anno.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta esplorando attivamente diverse opzioni. Mentre nomi costosi come Leoni e Comuzzo sarebbero fuori discussione, il Milan sta monitorando giocatori come Okoli, che dovrebbe lasciare il Leicester, e Djimsiti, il cui contratto con l’Atalanta scadrà nel 2026. Tare sta anche tenendo d’occhio i potenziali esuberi nei club europei, indicando un approccio globale al rafforzamento della linea difensiva. Questo approccio strategico evidenzia l’impegno del Milan nella costruzione di una difesa robusta e versatile capace di competere su tutti i fronti.

Il fermento nel mercato dei trasferimenti dimostra l’ambizione del Milan sotto la sua nuova dirigenza. Con De Winter in procinto di unirsi alla squadra e ulteriori aggiunte difensive previste, i Rossoneri stanno chiaramente gettando le basi per una stagione impegnativa ed entusiasmante. I prossimi giorni saranno cruciali nel definire la forma definitiva della difesa del Milan.