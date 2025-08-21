Calciomercato Milan, Tare è irremovibile sul prezzo per Yunush Musah! Senza questa cifra non parte. Le ultimissime sui rossoneri

Non solo Napoli e Nottingham Forest: una nuova pretendente si è fatta avanti per Yunus Musah e la sua provenienza è decisamente inattesa. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, l’Atalanta ha messo gli occhi sul centrocampista del Milan, corteggiandolo in vista di un possibile affare. L’interesse della squadra bergamasca aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda di mercato che riguarda il giovane talento rossonero, il cui futuro è tutt’altro che scontato.

La posizione del Milan è chiara: il club di via Aldo Rossi non intende fare sconti. Per il cartellino di Musah, la dirigenza rossonera pretende non meno di 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante che riflette il valore del giocatore e la sua importanza nel progetto tecnico. Un punto fermo che, almeno per ora, tiene a distanza le pretendenti. A complicare ulteriormente le cose c’è anche la posizione del tecnico Massimiliano Allegri, il quale è rimasto piacevolmente impressionato dalle prestazioni di Musah durante il pre-campionato.

Allegri vorrebbe trattenere il giocatore in rosa, considerandolo un elemento prezioso per la sua duttilità tattica. La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, infatti, lo rende un jolly fondamentale per le dinamiche della squadra. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, le esigenze tecniche devono fare i conti con quelle economiche. Di fronte a un’offerta importante, come potrebbe essere una proposta da 30 milioni di euro, il Milan si troverebbe di fronte a un bivio: trattenere un giocatore apprezzato dal suo allenatore o cedere alla tentazione di una cospicua plusvalenza. La palla passa ora all’Atalanta che dovrà decidere se affondare o meno il colpo.