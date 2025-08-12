Calciomercato Milan, Tare irremovibile su Musah! Offerta monstre o resta a Milanello. E Allegri...

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole almeno 30 milioni di euro sicuri per Yunus Musah: senza questo tipo di offerta permanenza certa

Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è in piena attività sul fronte del calciomercato, concentrato non solo sugli acquisti, ma anche sulle cessioni che potrebbero definire ulteriormente la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Tra i nomi più caldi sul tavolo del dirigente albanese spicca quello di Yunus Musah, il giovane centrocampista americano che ha suscitato l’interesse di diversi club europei.

L’attenzione su Musah è palpabile, con il Nottingham Forest e il Napoli che si sono mossi concretamente per acquisire le prestazioni del talentuoso mediano. Non è un caso che Tare abbia prolungato la sua permanenza in Inghilterra di un giorno, segno evidente dell’intensità delle trattative e della volontà di esplorare a fondo ogni opportunità per il calciomercato Milan. La sua presenza oltremanica sottolinea la strategia del club rossonero di gestire in prima persona le negoziazioni più delicate e potenzialmente lucrative.

Le idee del Milan riguardo a Yunus Musah sono chiare e inequivocabili: il centrocampista lascerà Milanello solo in presenza di un’offerta che soddisfi pienamente le valutazioni del club. La cifra richiesta, secondo quanto appreso, si aggira intorno ai 30 milioni di euro totali. Questa richiesta economica riflette non solo il valore intrinseco del giocatore, considerato un elemento di prospettiva e con ampi margini di crescita, ma anche la volontà del Milan di non svendere i propri asset. È una posizione ferma che mira a tutelare gli interessi finanziari e sportivi della società.

La linea dura del Milan sul prezzo di Musah è dettata anche dalla consapevolezza che, in caso di mancato raggiungimento dell’offerta desiderata, la sua permanenza in rosa non rappresenterebbe affatto un problema per Massimiliano Allegri. Anzi, il nuovo tecnico rossonero vede in Musah un elemento che potrebbe rivelarsi prezioso per la sua squadra, offrendo versatilità e dinamismo al centrocampo. La sua giovane età e le sue qualità atletiche e tecniche lo rendono un profilo interessante per il progetto tattico di Allegri, che punta a costruire un Milan competitivo e con solide basi per il futuro.

La situazione di Yunus Musah è un esempio lampante della meticolosità con cui Igli Tare sta affrontando il suo primo mercato da direttore sportivo del Milan. Ogni decisione, sia in entrata che in uscita, è attentamente ponderata per massimizzare il beneficio per il club e per allinearsi alla visione di Massimiliano Allegri. Il Milan si trova quindi in una posizione di forza: se arriverà l’offerta giusta, Musah potrà partire generando una plusvalenza importante; in caso contrario, il giocatore rimarrà un elemento valido della rosa, a disposizione del mister. Questo approccio strategico conferma la serietà e la lungimiranza della nuova dirigenza rossonera, impegnata a costruire un Milan sempre più solido e vincente.