Calciomercato Milan, retroscena da brividi di Tare su Luka Modric: le sue parole hanno fatto commuovere i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

L’approdo di Luka Modric al Milan ha entusiasmato l’intera tifoseria rossonera, ma a svelare i retroscena di questa operazione è stato il direttore sportivo Igli Tare. Intervistato da Canale 5 nel pre-partita di Milan-Bari, vinta poi per 2-0 dai rossoneri, Tare ha raccontato come la trattativa per il campione croato non sia stata affatto complicata, grazie a un legame profondo e inaspettato.

“Non era molto difficile,” ha dichiarato Tare, con un sorriso che tradisce la sua soddisfazione per l’affare concluso. “Da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra.” Queste parole rivelano un dettaglio inedito e affascinante sul passato di Modric, una passione per i colori rossoneri che ha reso tutto più semplice fin dal primo contatto. È stata la passione comune a creare una connessione speciale e a rendere il dialogo immediato.

“Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan, ho cercato di trasmettere entusiasmo,” ha aggiunto il dirigente rossonero. La disponibilità e la voglia del giocatore di abbracciare la causa milanista sono state il motore principale che ha spinto l’operazione. Il ruolo di Igli Tare è stato quello di accompagnare questo entusiasmo, offrendo un progetto e una squadra che potessero essere all’altezza delle aspettative di un fuoriclasse del suo calibro.

L’arrivo di Modric non è solo un colpo di mercato, ma una dichiarazione d’intenti. Come ha sottolineato Tare, “il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra.” Non si tratta solo di un rinforzo tecnico, ma di un leader che può portare esperienza, mentalità vincente e una classe che eleva l’intero gruppo. La sua presenza è destinata a influenzare positivamente i compagni e a spingere il Milan verso nuovi traguardi, a partire da questa stagione.