Calciomercato Milan, clamoroso annuncio di Tare in diretta: tutta la verità sullo scambio Dovbyk-Gimenez. Le ultimissime sui rossoneri

Prima del fischio d’inizio di Lecce-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky, rilasciando dichiarazioni molto chiare in merito alla situazione di mercato che riguarda l’attacco del club. La sua posizione sul possibile arrivo di Artem Dovbyk, il nome caldo delle ultime ore per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, ha delineato i contorni di una trattativa tutt’altro che semplice.

“Dovbyk e Gimenez? Non penso che sarà possibile vederli assieme”, ha affermato Tare, scartando l’ipotesi di una coppia d’attacco formata dai due calciatori. La frase più significativa, tuttavia, è quella che ha svelato la condizione imprescindibile per l’arrivo dell’attaccante ucraino: “Solamente con uno scambio arriverà il calciatore ucraino, se no nulla”. Questa dichiarazione chiarisce la strategia del Milan: la società non sembra intenzionata a sborsare una cifra elevata per Dovbyk, ma è disposta a cogliere l’opportunità solo se si concretizzerà una formula che preveda il coinvolgimento di un altro giocatore.

Questa posizione rivela la cautela del club e il desiderio di agire con oculatezza sul mercato. L’interesse per Dovbyk è concreto, ma la dirigenza non vuole compiere passi avventati, soprattutto a pochi giorni dalla fine della sessione estiva. La ricerca del “famigerato numero 9” prosegue, ma senza la fretta di chi deve chiudere a tutti i costi.

Le parole di Tare mettono in luce anche la potenziale situazione di Gimenez, che potrebbe essere la contropartita tecnica nell’eventuale scambio con Dovbyk, oppure un’alternativa su cui si sta valutando. La situazione è fluida e dinamica, ma la linea del Milan è chiara: la porta per Dovbyk è aperta, ma a condizioni ben precise. L’evoluzione della trattativa dipenderà dalla volontà e dalla disponibilità delle parti a imbastire un’operazione complessa, in una finestra di mercato che si fa sempre più serrata.