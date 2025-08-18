Connect with us

Calciomercato Milan, Tare parla soddisfatto: «Avevamo questo grande obiettivo e l'abbiamo raggiunto, vi spiego»

Jashari Milan, Nocerino esalta il centrocampista svizzero! Parole al miele per l'ex Brugge

Jashari Milan, il messaggio del nuovo arrivato ai tifosi! Ringraziamento speciale per il suo esordio

Loftus Cheek Milan, Landucci lo sprona: «Ha una forza straordinaria anche se ci aspettiamo questa cosa da lui»

Allegri Milan, Landucci assicura: «Parleremo assieme ma sono sicuro che non sarà contento di alcune cose...»

Calciomercato Milan, Tare parla soddisfatto: «Avevamo questo grande obiettivo e l’abbiamo raggiunto, vi spiego». Le ultimissime notizie

Nel pre-partita di MilanBari, vinta dai rossoneri per 2-0, il direttore sportivo Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 5, offrendo una visione chiara e dettagliata della strategia del club per il centrocampo. Le sue parole hanno confermato le intenzioni della società di costruire una squadra non solo competitiva, ma in grado di imporre il proprio gioco.

Interrogato sul “restyling” del reparto mediano, Tare ha risposto in modo diretto e trasparente: “La nostra intenzione, l’abbiamo dimostrato a voi quando siete venuti a Casa Milan, era di intervenire a centrocampo.” La frase sottolinea come la campagna acquisti non sia stata frutto del caso, ma il risultato di una pianificazione precisa, con l’obiettivo di migliorare la qualità della rosa in un settore cruciale del campo.

La visione di gioco del Milan è ambiziosa, come ha spiegato Tare. “Il Milan deve dominare le partite,” ha affermato, evidenziando la volontà di passare da una squadra reattiva a una che controlla il possesso palla e il ritmo del match. A tal fine, le scelte sul mercato sono state mirate e di altissimo livello.

Il dirigente ha menzionato i tre acquisti chiave per questa rivoluzione a centrocampo: Luka Modric, Ardon Jashari e Samuele Ricci. “Con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico di questa squadra,” ha concluso Tare. L’innesto di un campione di calibro mondiale come Modric, unito a due talenti emergenti e promettenti come Jashari e Ricci, ha lo scopo di fornire al tecnico la profondità e la qualità necessarie per affrontare ogni competizione. La dirigenza del Milan ha dimostrato di avere le idee chiare per un futuro che si prospetta vincente.

