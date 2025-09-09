Calciomercato Milan, Tare punta al super colpo a parametro zero! Valutazioni in corso, si libera nel 2026

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe piazzare il super colpo a parametro zero legato a Milinkovic-Savic: riflessioni in corso

Il calciomercato estivo si è concluso da tempo, ma il lavoro dietro le quinte delle dirigenze non si ferma mai. La Serie A, che si prepara a vivere un’altra entusiasmante stagione con sfide come il big match tra Juventus e Inter, potrebbe presto riabbracciare alcuni dei suoi recenti protagonisti, partiti in direzione Saudi Pro League. Non è un mistero che il campionato sauditaabbia raggiunto vette economiche un tempo impensabili, attirando a sé numerosi calciatori, anche molto giovani. Questo movimento calcistico in crescita esponenziale è stato “aiutato” dall’arrivo di stelle che hanno lasciato i grandi palcoscenici europei, tra cui la Serie A, che non può competere con certi esborsi economici.

Ma questo trend potrebbe presto invertirsi. Non è da escludere che alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, dopo un’esperienza nella “gabbia dorata” dell’Arabia, possano decidere di fare ritorno proprio nel campionato che li ha lanciati. Le occasioni non mancano, specialmente considerando i numerosi profili allettanti con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra questi, spiccano nomi come Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessie, due giocatori che la Serie A è pronta ad accogliere a parametro zero.

La prima e più ghiotta occasione, come riportato da Calciomercato.it, riguarda l’ex “Sergente” della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, che nel 2026 avrà 31 anni, potrebbe essere un obiettivo concreto per il calciomercato Milan. Un’operazione caldeggiata in particolare da due figure chiave della nuova dirigenza rossonera: il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Tare conosce benissimo le qualità del calciatore, avendolo portato a Roma nel 2015 dal Genk quando era ancora uno sconosciuto. Sarebbe più che felice di provare a rilanciarlo in Italia, forte della sua esperienza e della profonda conoscenza del talento serbo.

Anche Allegri approverebbe senza riserve il suo arrivo. L’allenatore livornese, già ai tempi della sua esperienza alla Juventus, aveva spinto con forza per l’acquisto di Milinkovic-Savic, riconoscendo in lui le caratteristiche tecniche e fisiche ideali per il proprio centrocampo. Il suo possibile ritorno a Milano rappresenterebbe una grande opportunità per il Milan, che si assicurerebbe un giocatore di altissimo livello a costo zero, con un’esperienza internazionale e la capacità di spostare gli equilibri in campo. L’Arabia Saudita, dunque, potrebbe non essere la destinazione finale per questi campioni, ma solo una parentesi prima di un glorioso ritorno in Serie A.