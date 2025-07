Calciomercato Milan, Tare non cambia i piani dell’esubero: questa la cifra da incassare in entrata

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole fare cassa con Noah Okafor: via libera per 12-15 milioni di euro. Prossime settimane decisive

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Noah Okafor nel calciomercato Milan sembra sempre più improbabile. L’attaccante svizzero, arrivato con grandi aspettative, potrebbe essere tra i sacrificabili in questa sessione di mercato estiva per consentire al club rossonero di incassare una cifra stimata tra i 12 e i 15 milioni di euro. Questa mossa rientra chiaramente nella strategia di mercato delineata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, entrambi al lavoro per modellare la squadra secondo le loro visioni.

L’arrivo di Tare al timone del mercato milanista ha segnato un cambio di passo significativo. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di individuare talenti emergenti e, al contempo, di monetizzare al meglio le cessioni dei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. La situazione di Okafor sembra rientrare in quest’ultima categoria. Dopo una stagione in cui non è riuscito a esprimere pienamente il suo potenziale, anche a causa di infortuni e un prestito non entusiasmante al Napoli nella seconda metà della scorsa stagione, il Milan valuta attentamente le offerte per il suo cartellino.

La cifra richiesta, tra i 12 e i 15 milioni di euro, rappresenta un valore significativo che potrebbe essere reinvestito per puntellare altri reparti del campo, in linea con le esigenze tattiche del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera è un segnale chiaro di un progetto che mira a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il tecnico toscano, con la sua esperienza e il suo pragmatismo, necessita di una rosa funzionale alle sue idee di gioco, e le cessioni “eccellenti” come quella di Okafor potrebbero liberare risorse preziose per acquisire i profili desiderati.

Diversi club, anche in Serie A come il Bologna, hanno già manifestato interesse per Okafor. La possibilità di un prestito con diritto/obbligo di riscatto è un’opzione concreta, ma il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo per avere liquidità immediata. La partenza di Okafor libererebbe anche un posto in attacco, consentendo a Tare e Allegri di cercare un profilo più adatto al sistema di gioco che il tecnico intende implementare. Si parla di un attaccante con caratteristiche diverse, magari più centrale e fisico, o un esterno capace di garantire un maggiore apporto in termini di gol e assist.

In questo periodo di calciomercato estivo, ogni mossa del Milan sarà analizzata con attenzione. La strategia è chiara: ottimizzare le risorse, cedere i giocatori che non sono considerati fondamentali e investire su profili che possano garantire un salto di qualità alla squadra. La situazione di Noah Okafor è un esempio lampante di questa filosofia, con il club determinato a massimizzare il ritorno economico dalla sua potenziale cessione per finanziare le prossime acquisizioni, sempre sotto l’attenta supervisione di Igli Tare e le direttive tecnico-tattiche di Massimiliano Allegri. I tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere come si evolverà la rosa in vista della prossima stagione, sperando in un Milan sempre più competitivo.