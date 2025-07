Calciomercato Milan, Tare sta studiando la prima offerta ufficiale per Vlahovic: cifre e dettagli dell’operazione con la Juventus. Le ultimissime

Dusan Vlahovic rimane uno dei nomi più discussi per rinforzare l’attacco del Milan in questa sessione di calciomercato. La sua permanenza a Torino, sponda Juventus, sembra sempre più incerta, soprattutto dopo l’arrivo in bianconero di Jonathan David, che ha ulteriormente affollato il reparto offensivo. Per questo motivo, la dirigenza rossonera starebbe valutando con attenzione la situazione, cercando di capire se esistano le condizioni per portare il centravanti serbo a Milano già quest’estate.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Diavolo starebbe già preparando una prima offerta da presentare alla Juventus per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic. Si parla di una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. Questa somma, unita a una buonuscita che la Juventus dovrebbe riconoscere al giocatore, potrebbe rendere l’operazione vantaggiosa per entrambi i club.

Per il Milan, Vlahovic rappresenterebbe un rinforzo di spessore, capace di garantire gol e presenza in area di rigore, qualità che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. Per la Juventus, invece, la cessione del serbo permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e di generare un’importante plusvalenza, essenziale per le strategie di mercato.

La trattativa si prospetta complessa, ma l’interesse del Milan è concreto e la situazione di Vlahovic alla Juventus potrebbe favorire un’accelerazione nei prossimi giorni. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi, sperando di vedere il possente attaccante serbo indossare la maglia del Diavolo.