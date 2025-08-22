Calciomercato Milan, il club di Premier League bussa alla porta di Tare: l’obiettivo è chiudere per quest’attaccante. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze potrebbe essere uno dei prossimi nomi a movimentare il mercato in uscita del Milan. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, l’attaccante nigeriano, che sta per iniziare la sua terza stagione in rossonero, ha attirato l’interesse del Fulham. Il club inglese è alla ricerca di rinforzi offensivi e avrebbe individuato nel numero 21 milanista un profilo ideale per la Premier League.

L’esperienza di Chukwueze al Milan non è stata finora particolarmente brillante. Dopo un primo anno di adattamento con poche gioie, anche il secondo non è stato all’altezza delle aspettative. Nonostante sprazzi di talento innegabili, l’esterno non è riuscito a esprimere con continuità il suo potenziale, spesso oscurato da problemi fisici o da un rendimento non costante. La sua situazione ha sollevato dubbi e ha portato il club a valutare l’ipotesi di una sua cessione.

Il Fulham vede in lui un’opportunità, un giocatore di grande qualità che potrebbe ritrovare la sua forma migliore in un campionato che, per caratteristiche, potrebbe valorizzarlo di più. Per il Milan, una sua partenza non sarebbe vista come una sconfitta, ma come la possibilità di liberare un ingaggio importante e di incassare una somma che potrebbe essere reinvestita su altri obiettivi.

L’operazione è ancora in fase iniziale, ma il forte interesse del club londinese potrebbe presto tradursi in un’offerta ufficiale. La palla, a quel punto, passerebbe nelle mani del Milan, che dovrà decidere se concedere a Chukwueze una nuova chance o se salutarlo, aprendo un nuovo capitolo per entrambi.