Calciomercato Milan, il nuovo difensore potrebbe arrivare dal Liverpool: Tare ha avviato i contatti, cosa succede. Le ultimissime notizie

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan starebbe valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa in questi ultimi giorni di mercato. Oltre ad Akanji, un’altra alternativa emersa è quella di Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese, classe 1997, ha un valore di mercato stimato intorno ai 20 milioni di euro e un contratto che scade a giugno 2027.

L’operazione è complessa, non solo per la valutazione del giocatore ma anche per la sua recente condizione fisica: Gomez ha saltato alcune partite del precampionato a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Nonostante questo, la sua versatilità lo rende un profilo molto interessante per i rossoneri, che hanno bisogno di un difensore centrale ma che potrebbero utilizzarlo anche come terzino destro o sinistro, una qualità molto apprezzata da Allegri. Il Milan, guidato dal DS Igli Tare, sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe affondare il colpo se le condizioni dovessero rivelarsi favorevoli.

Le valutazioni su Joe Gomez

Il profilo di Gomez è intrigante per diversi motivi. La sua esperienza in Premier League e in Champions League lo rendono un giocatore già pronto per competere a certi livelli. A 28 anni, ha una grande esperienza internazionale, avendo anche partecipato all’Europeo 2024 con l’Inghilterra. La sua capacità di giocare in più ruoli difensivi è un plus che il Milan cerca, soprattutto per dare maggiore profondità e alternative tattiche a Allegri.

La sua carriera, tuttavia, è stata segnata da alcuni infortuni, e questo è un fattore che la dirigenza milanista dovrà tenere in considerazione prima di affondare il colpo. Nonostante ciò, la sua ultima stagione con il Liverpool, seppur con alcune assenze, ha dimostrato che è ancora un difensore affidabile e di alto livello. La palla, ora, è nel campo del Milan: il club valuterà l’investimento e deciderà se puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.