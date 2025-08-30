Connect with us

News

Calciomercato Milan, il nuovo difensore potrebbe arrivare dal Liverpool: Tare ha avviato i contatti, cosa succede

Calciomercato News

Nicolas Jackson, clamoroso aggiornamento sul futuro dell'attaccante accostato anche al Milan: il Chelsea spiazza il Bayer Monaco

Calciomercato News

Dovbyk Milan, Tare non molla l'ucraino: contatti sempre vivi ma operazione difficile perchè... Ultimissime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, riprende quota la pista Embolo! Spunta l'aneddoto che nessuno si aspettava: cosa ha deciso l'attaccante

Calciomercato News

Joe Gomez Milan, cresce la suggestione legata al difensore del Liverpool! Colpo low cost in difesa? Lo scenario

News

Calciomercato Milan, il nuovo difensore potrebbe arrivare dal Liverpool: Tare ha avviato i contatti, cosa succede

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, il nuovo difensore potrebbe arrivare dal Liverpool: Tare ha avviato i contatti, cosa succede. Le ultimissime notizie

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan starebbe valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa in questi ultimi giorni di mercato. Oltre ad Akanji, un’altra alternativa emersa è quella di Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese, classe 1997, ha un valore di mercato stimato intorno ai 20 milioni di euro e un contratto che scade a giugno 2027.

L’operazione è complessa, non solo per la valutazione del giocatore ma anche per la sua recente condizione fisica: Gomez ha saltato alcune partite del precampionato a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Nonostante questo, la sua versatilità lo rende un profilo molto interessante per i rossoneri, che hanno bisogno di un difensore centrale ma che potrebbero utilizzarlo anche come terzino destro o sinistro, una qualità molto apprezzata da Allegri. Il Milan, guidato dal DS Igli Tare, sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe affondare il colpo se le condizioni dovessero rivelarsi favorevoli.

Le valutazioni su Joe Gomez

Il profilo di Gomez è intrigante per diversi motivi. La sua esperienza in Premier League e in Champions League lo rendono un giocatore già pronto per competere a certi livelli. A 28 anni, ha una grande esperienza internazionale, avendo anche partecipato all’Europeo 2024 con l’Inghilterra. La sua capacità di giocare in più ruoli difensivi è un plus che il Milan cerca, soprattutto per dare maggiore profondità e alternative tattiche a Allegri.

La sua carriera, tuttavia, è stata segnata da alcuni infortuni, e questo è un fattore che la dirigenza milanista dovrà tenere in considerazione prima di affondare il colpo. Nonostante ciò, la sua ultima stagione con il Liverpool, seppur con alcune assenze, ha dimostrato che è ancora un difensore affidabile e di alto livello. La palla, ora, è nel campo del Milan: il club valuterà l’investimento e deciderà se puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.