Calciomercato Milan, confermato il contatto diretto tra Igli Tare e Darwin Nunez: il centravanti opzione per l’attacco

Calciomercato Milan, contatto diretto tra Igli Tare e Darwin Nunez: il centravanti opzione concreta per l’attacco della prossima stagione

Il calciomercato Milan di Massimiliano Allegri sta scaldando i motori in questa sessione estiva di calciomercato, e la priorità numero uno per il tecnico livornese è chiara: un nuovo attaccante centrale. Dopo l’arrivo a Milanello di Santiago Gimenez, che Allegri intende valutare attentamente, la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, è a caccia di un centravanti che sappia non solo “riempire l’area di rigore”, ma anche “lavorare per e con la squadra”.

Darwin Núñez in cima alla lista: un corteggiamento serrato

Come anticipato da Calciomercato.com, il nome che svetta nella lista dei desideri rossoneri è quello di Darwin Núñez, attaccante del Liverpool. Subito dietro, si posiziona Dušan Vlahović, ma l’attenzione del Milan è quasi interamente focalizzata sul talento uruguaiano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e confermato dalla redazione di Calciomercato.com, il DS Igli Tare ha avuto un contatto diretto e recentissimo con Darwin Núñez. Il dirigente rossonero sta spingendo con decisione per portare il classe ’99 a Milano, proponendogli un ruolo di primo piano nel nuovo progetto tecnico di Allegri. Il corteggiamento proseguirà con intensità, con il Milan intenzionato a sfruttare anche la più piccola possibilità di strappare l’attaccante ai Reds e portarlo alla corte di Allegri. Questa mossa sottolinea la forte volontà del club di assicurarsi un profilo di alto livello per il reparto offensivo.

Un incrocio di destini e una complicata trattativa

Non è la prima volta che le strade del Milan e di Darwin Núñez si incrociano. Nel 2020, quando l’attaccante si mise in mostra con una stagione super con la maglia dell’Almería nella seconda divisione spagnola, il Milan ebbe l’opportunità di puntare su di lui. Tuttavia, fu il Benfica l’unico club a credere nel suo potenziale, sborsando 20 milioni di euro per assicurarselo. Cinque anni dopo, la storia si ripete, ma con posta in gioco decisamente più alta.

Nonostante una buona sintonia iniziale tra le parti, la trattativa per Núñez si presenta complicata. Il principale ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, in particolare quella dell’Al Hilal, società araba che ha mostrato un forte interesse economico per l’attaccante uruguaiano. L’Al Hilal è notoriamente in grado di offrire cifre elevate, minacciando di rovinare i piani del Milan.

Un elemento che potrebbe giocare a favore del Milan è il cambio di procuratore da parte di Núñez. Nel corso di questa estate, l’attaccante ha interrotto il rapporto con Jorge Mendes per iniziare un nuovo capitolo con Fali Ramadani, fondatore della Lian. Questa scelta potrebbe essere strategica per il Milan, che vanta rapporti ottimali con il super agente Ramadani, il che potrebbe facilitare le negoziazioni.