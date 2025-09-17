Calciomercato Milan, il saldo sorride dopo quest’estate! Lavoro di tare promosso perché… Ultimissime notizie sui rossoneri

La chiusura del calciomercato non ha spento i riflettori sulle operazioni del Milan, che continuano a essere analizzate con attenzione, soprattutto dal punto di vista economico. Il Corriere dello Sport ha dedicato un articolo proprio a questo aspetto, titolando: “Un Milan tutto nuovo con il saldo positivo”. La rivoluzione estiva, che ha visto circa 40 operazioni tra acquisti e cessioni, si è conclusa con un attivo notevole, dimostrando una gestione finanziaria oculata.

Secondo i dati riportati dal quotidiano, il Milan ha incassato circa 190 milioni di euro dalle cessioni, mentre la spesa per i nuovi acquisti si è attestata sui 157 milioni di euro. Questo saldo positivo, pari a circa 33 milioni di euro, evidenzia come il club non solo abbia rinnovato profondamente la rosa, ma lo abbia fatto in modo sostenibile, finanziando gli investimenti con le plusvalenze generate.

La politica del club, guidata da Massimiliano Allegri e Igli Tare secondo le notizie a nostra disposizione, sembra orientata a costruire una squadra competitiva senza compromettere la stabilità economica. Le cessioni di giocatori di alto profilo hanno permesso di liberare risorse finanziarie e spazio salariale, reinvestendo il ricavato in nuovi talenti e in profili più funzionali al progetto tecnico. Questo approccio ha portato alla costruzione di un gruppo a disposizione di Allegri che, pur essendo radicalmente diverso da quello della stagione precedente, ha dimostrato fin da subito di essere efficace.

La strategia di mercato del Milan ha quindi un doppio obiettivo: da un lato, rafforzare la squadra con innesti mirati; dall’altro, mantenere i conti in ordine e garantire la solidità finanziaria del club. Un modello che si basa sull’autofinanziamento e sulla valorizzazione dei calciatori, una via che il Corriere dello Sport ha voluto mettere in risalto come un esempio di gestione virtuosa nel panorama del calcio moderno.