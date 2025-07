Calciomercato Milan, Tare guarda a casa PSG per rinforzare l’attacco: l’ultima grande idea porta a lui. Le ultimissime notizie

Il Milan sta esplorando nuove strade per rinforzare l’attacco e, secondo Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, una delle opzioni più interessanti è Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese del PSG, un vero numero 9 di qualità, potrebbe essere un obiettivo concreto per l’estate rossonera, soprattutto considerando che il club parigino nella scorsa stagione ha privilegiato un attacco più “leggero” con giocatori come Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Il PSG ha investito ben 65 milioni di euro per Ramos, e non ha certo intenzione di svenderlo. Tuttavia, la sua prima stagione in Francia è stata caratterizzata da un utilizzo limitato: solo 12 partite da titolare in Ligue 1 e una in Champions League. Pur essendo una riserva di qualità, i suoi numeri sono comunque notevoli: 19 gol stagionali tra campionato e coppe in poco più di 1.800 minuti giocati, una media impressionante che suggerisce un gol a partita se si considerano i recuperi. È normale che il PSG ora valuti la sua cessione o, in alternativa, la possibilità di tenerlo, ma in caso di un’offerta interessante, potrebbe aprirsi al dialogo.

Il nodo cruciale per il Milan sono le cifre: i rossoneri non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo alle valutazioni attuali. L’ipotesi concreta che si sta valutando a Casa Milan è quella di un prestito. Un’operazione del genere, solitamente, si concretizza verso la fine del mercato, quindi si potrebbe materializzare nel mese di agosto.

In questa complessa trattativa, il Milan ha un alleato di peso: Jorge Mendes. L’agente portoghese, una figura di spicco nel panorama calcistico, ha recentemente chiuso l’affare Estupiñán con il Milan, e i rapporti tra le parti, nonostante qualche alto e basso passato (come con Conceição e João Félix), sono ora migliori rispetto al passato e decisamente buoni. La sua influenza potrebbe essere determinante per sbloccare la situazione e portare Gonçalo Ramos a vestire la maglia rossonera, offrendo al Milan un attaccante di spessore per la prossima stagione.