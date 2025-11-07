Calciomercato Milan, Tare punta il grande talento difensivo del nostro campionato: l’obiettivo è… Le ultimissime notizie

Il Milan lavora in vista delle prossime sessioni di calciomercato, con il direttore sportivo Igli Tare e i suoi collaboratori impegnati a monitorare profili che possano fare al caso di Massimiliano Allegri. L’attenzione è concentrata soprattutto sul reparto difensivo, dove le necessità di rinforzo sono chiare.

Come riportato da Calciomercato.com, in casa rossonera si sta tornando su obiettivi già valutati in estate. Molti dei profili analizzati a luglio, infatti, sono ancora considerati validi e pronti per rinforzare la rosa di Allegri già nei prossimi mesi. Ma la vera novità sono i giocatori che si stanno mettendo in luce in questa prima parte di stagione.

Tra le sorprese più interessanti c’è Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003 in forza al Sassuolo. L’ex Juventus Next Gen si sta dimostrando uno dei centrali più promettenti del campionato, con prestazioni convincenti che lo hanno portato all’attenzione non solo del Milan, ma anche di club rivali come l’Inter.

Il giovane difensore, dotato di fisicità e buon piede sinistro, rientra perfettamente nell’identikit tracciato da Tare: un innesto giovane ma già pronto a misurarsi con la Serie A. Muharemovic è un profilo che convince l’area tecnica per il suo potenziale e per la sua capacità di adattamento. La concorrenza è forte, ma il Milan è intenzionato a non farsi trovare impreparato. L’obiettivo è sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe concretizzarsi a gennaio, fornendo ad Allegri un’alternativa valida in difesa.