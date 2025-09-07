Calciomercato Milan, nuova idea di Tare per la sessione invernale! A gennaio il DS vorrà chiudere per questo profilo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha investito quasi 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Zachary Athekame, prelevato dallo Young Boys. Una cifra significativa per un giovane che si è affacciato da poco al calcio professionistico. In queste prime settimane di lavoro a Milanello, tuttavia, l’inesperienza del difensore svizzero U21 è subito balzata all’occhio di Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico. Il club è consapevole che Athekame avrà bisogno di tempo e spazio per crescere e adattarsi ai ritmi del calcio italiano e al progetto tattico rossonero.

A fronte di questa situazione, il Milan potrebbe aver bisogno di un innesto sulla fascia destra già nel prossimo calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club starebbe sondando il terreno per trovare una soluzione. Il quotidiano ha titolato questa mattina: “Arnau Martinez, l’idea di Tare per gennaio“. Il riferimento è al giovane talento spagnolo classe 2003, attualmente in forza al Girona.

Arnau Martinez non è un nome nuovo per il mercato italiano, dato che in estate era stato cercato con una certa insistenza anche dalla Juventus. La sua giovane età, unita a doti tecniche e fisiche notevoli, lo rendono un profilo estremamente interessante per la dirigenza rossonera. Il DS Tare lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per garantire maggiore solidità ed esperienza al reparto, permettendo nel contempo ad Athekame di crescere senza eccessiva pressione. L’eventuale arrivo di Arnau Martinez a gennaio dimostrerebbe l’attenzione del Milan nel non lasciare nulla al caso, intervenendo subito per correggere eventuali lacune e rinforzare una squadra che punta a competere su tutti i fronti.