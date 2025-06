Calciomercato Milan, Tare gelato! La pista si complica, muro altissimo. La novità

Calciomercato Milan, Igli Tare gelato dal Parma: Giovanni Leoni, obiettivo per la difesa, è considerato incedibile. Ultime

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e le voci si rincorrono, ma in casa Parma le idee sembrano essere chiare, almeno per alcuni dei suoi giovani talenti. Il direttore generale Federico Cherubini ha rilasciato una lunga e significativa intervista alla Gazzetta di Parma, affrontando vari temi cruciali per il futuro della squadra emiliana, fresca di promozione in Serie A. Tra i punti salienti, grande attenzione è stata rivolta al futuro di due giocatori particolarmente chiacchierati sul fronte mercato: il portiere Zion Suzuki e il difensore Giovanni Leoni. Entrambi sono stati ripetutamente accostati al Milan, ma le parole di Cherubini sembrano voler mettere un freno alle speculazioni.

Il dirigente crociato è stato categorico riguardo ai due gioielli gialloblu. “Suzuki e Leoni? Vero, ci sono tante richieste,” ha ammesso Cherubini, riconoscendo l’interesse diffuso per i due giovani. Tuttavia, ha subito aggiunto con fermezza: “ma non sono sul mercato.” Questa dichiarazione è un segnale forte da parte del Parma, che intende puntare sulla continuità e sulla crescita dei suoi elementi più promettenti. La volontà della proprietà e dell’area tecnica è chiara: “tenere questi due ragazzi per un altro anno.” Questo denota una strategia a lungo termine, mirata a consolidare la rosa con elementi di prospettiva che possano fare la differenza anche nel massimo campionato.

Cherubini ha poi moderato l’assoluta certezza, tipica del mondo del calcio: “Poi nel calciomercato può accadere di tutto.” Una frase di rito, ma che sottolinea come le dinamiche del mercato possano evolvere rapidamente. Tuttavia, ha subito ribadito la posizione attuale del club e dei giocatori: “Ad oggi, né Suzuki né Leoni hanno dato segnali di essere tentati da altre sirene. E noi vogliamo che restino perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro.” Questo approccio deciso mira a scoraggiare eventuali offerte e a ribadire l’importanza strategica di Suzuki e Leoni per il progetto del Parma.

Milan alla ricerca di difensori: Leoni tra i nomi caldi, ma il Parma resiste

L’interesse del calciomercato Milan per Giovanni Leoni non è certo un segreto. I rossoneri, oltre a lavorare per rinforzare il centrocampo con nomi come Xhaka e Javi Guerra, stanno valutando attentamente anche il reparto difensivo. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Kim Min Jae del Bayern Monaco, con un possibile approdo del coreano ex Napoli a Milano strettamente legato a uno scenario di mercato ancora in bilico che vedrebbe Rafael Leao in Baviera.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha sul suo taccuino una serie di nomi giovani e interessanti per il futuro della difesa milanista. Tra questi spiccano proprio Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi i profili sono seguiti con attenzione non solo dal Milan, ma anche da altre grandi società di Serie A come Inter, Juventus e Napoli, a testimonianza del loro potenziale.

Un eventuale arrivo di uno tra Leoni e Comuzzo al Milan sarebbe, però, strettamente condizionato da un’uscita nel reparto arretrato. I principali indiziati a lasciare Milanello sarebbero Fikayo Tomori e Malick Thiaw, le cui situazioni saranno valutate attentamente dalla dirigenza rossonera. La fermezza di Cherubini sul fronte Leoni rende, tuttavia, l’affare tutt’altro che semplice per il Milan, che dovrà confrontarsi con la volontà del Parma di trattenere il suo promettente difensore.

In sintesi, mentre il Milan e altre big italiane sondano il terreno per i giovani talenti del Parma, la società ducale, attraverso le parole del suo direttore generale, sembra intenzionata a resistere alle sirene del mercato, puntando sulla crescita interna e sulla stabilità della propria rosa per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A. La palla, come sempre nel calcio, resta in campo e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di questi promettenti calciatori.