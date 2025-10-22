Calciomercato Milan, Igli Tare guarda in casa Bayern Monaco: ci potrebbe essere una grande opportunità a gennaio. Ultimissime

Un’occasione clamorosa si profila all’orizzonte del calciomercato invernale del Milan. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, sta valutando con grande interesse la situazione di Kim Min-jae, difensore del Bayern Monaco che non riesce a imporsi in Baviera. L’ex centrale del Napoli, riporta gazzetta.it, medita un ritorno in Italia dopo aver trovato poco spazio con l’allenatore Vincent Kompany.

Nonostante Kim abbia respinto sontuose offerte dall’Arabia Saudita pur di competere «nel calcio che conta», il suo minutaggio al Bayern è stato sin qui deludente: appena 326 minuti in sei presenze, nettamente dietro a Tah e Upamecano nelle gerarchie. Questa frustrazione apre uno spiraglio per la Serie A, con il Milan in prima fila.

Massimiliano Allegri ha più volte espresso la necessità di integrare il reparto difensivo, considerato troppo esiguo per affrontare una stagione lunga e impegnativa. Un profilo come quello di Kim, già rodato in Italia e capace di fare la differenza, sarebbe la soluzione ideale per aumentare la qualità e la profondità della rosa a disposizione del tecnico livornese. Tare vede nel sudcoreano il difensore perfetto per gli schemi di Allegri e per alzare ulteriormente il livello della squadra.

Il nodo cruciale, tuttavia, resta il pesante stipendio percepito in Germania: ben 9 milioni di euro. Una cifra che rende l’affare «irraggiungibile per le società italiane» senza una significativa riduzione delle pretese da parte del difensore. La volontà di Kim di tornare ad essere un titolare indiscusso dovrà, gioco forza, prevalere sull’aspetto economico per sbloccare l’operazione.

La competizione è alta, con la Juventus ugualmente interessata a sopperire all’assenza di Bremer. La mossa di Tare dovrà essere tempestiva e convincente, puntando sulla centralità del progetto sportivo rossonero per convincere il difensore ad accettare un ridimensionamento economico in cambio di un ruolo da protagonista assoluto nel Milan di Allegri.