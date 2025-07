Calciomercato Milan, annuncio clamoroso su Jashari: le ultimissime hanno spiazzato completamente Tare. Le notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla giornalista belga Valerie Van Avermaet del Nieuwsblad, la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari è ancora in una fase di stallo. Nonostante l’interesse dei rossoneri per il giovane talento, l’offerta presentata è stata ritenuta insufficiente dal club belga.

L’offerta del Milan ammonta a 33,5 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere i 38 milioni di euro grazie a bonus legati a determinate condizioni. Di questi 4,5 milioni di euro di bonus, due milioni verrebbero erogati nel caso in cui il Milan si qualificasse per la Champions League in una qualsiasi delle prossime cinque stagioni. Un obiettivo, questo, che rientra nelle ambizioni del club e che, se raggiunto, renderebbe il bonus facilmente ottenibile.

I rimanenti 2,5 milioni di euro di bonus, tuttavia, sembrano essere legati a condizioni più complesi e difficili da raggiungere. Questa parte dell’offerta potrebbe rappresentare uno dei principali ostacoli alla chiusura dell’accordo, in quanto il Club Brugge cercherà probabilmente garanzie maggiori o condizioni meno stringenti per cedere il suo giocatore.

La posizione del Club Brugge è chiara: l’attuale proposta del Milan non soddisfa le loro aspettative e, a meno di un rilancio o di una modifica sostanziale delle condizioni, la trattativa per Jashari non sembra destinata a sbloccarsi a breve. Resta da vedere se il Milan deciderà di aumentare la propria offerta o se cercherà alternative sul mercato per rafforzare la propria rosa.