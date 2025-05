Calciomercato Milan, prima mossa di Tare: incontro fissato col top player, ecco cosa filtra sul futuro

Calciomercato Milan, arriva la prima mossa di Tare: incontro fissato con Rafael Leao per discutere del futuro. C’è una sensazione precisa sul portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la prima mossa di Igli Tare nel calciomercato Milan dell’estate in arrivo sarà quella di incontrare Rafael Leao. L’intenzione del club rossonero, che è quella di trattenerlo anche in virtù di un contratto fino al 30 giugno del 2028, è capire se Leao voglia rimanere a Milano anche in un anno senza coppe per essere messo al centro del progetto tecnico di ricostruzione del Diavolo.

Leao non ha assolutamente manifestato l’idea di dire addio, rifiutando seccamente l’ipotesi Arabia Saudita. Solo un’offerta monstre di un top club europeo potrebbe cambiare le carte in tavola ma al momento nessuno ha bussato a Casa Milan.