Calciomercato Milan, Tare sfoglia la margherita! Corsa a due per l’attacco e tifosi col fiato sospeso. Cos succede

Calciomercato Milan, Vlahovic e Hojlund sono le due piste calde per l’attacco rossonero della prossima stagione: Tare in azione

Il calciomercato estivo del Milan si accende con forza, e le ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano rivelano una strategia ben definita per rafforzare il reparto offensivo. Il Diavolo, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta esplorando attivamente due piste parallele di altissimo livello: quelle che portano a Rasmus Hojlund del Manchester United e a Dusan Vlahovic della Juventus.

La situazione in attacco è una priorità assoluta per il club rossonero, desideroso di garantire a Mister Allegri un terminale offensivo di prim’ordine in vista della prossima stagione. Come sottolineato da Moretto, il Milan sta operando su due tavoli distinti, ma con un obiettivo comune: individuare l’attaccante ideale che possa fare la differenza.

Per quanto riguarda Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese è indubbiamente un profilo che intriga la dirigenza milanista. Moretto ha specificato che Hojlund potrebbe interessare al Milan “alle condizioni giuste”. Questo suggerisce che il club è attento alla sostenibilità economica dell’operazione, un principio cardine della gestione targata Tare. Tuttavia, l’attuale posizione del giocatore non sembra facilitare le cose: Hojlund, infatti, “ad oggi non apre ancora completamente al suo addio allo United”. Questo implica che il Milan dovrà lavorare con pazienza per convincere sia il calciatore che il Manchester United a intavolare una trattativa.

Parallelamente, e con un’attenzione forse ancora maggiore, il Milan sta portando avanti da più tempo la pista Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è un nome che circola da diverse sessioni di mercato in orbita rossonera, e la sua situazione alla Juventus sembra essere monitorata con grande attenzione. Moretto ha rivelato che il Milan sta cercando di “capire se può essere davvero un’opportunità a livello economico”. La valutazione della Juventus per Vlahovic è notoriamente alta, ma i recenti “nuovi contatti” tra i club indicano una volontà concreta del Milan di esplorare a fondo questa possibilità.

La strategia di Tare e Allegri appare chiara: non puntare su un solo nome, ma mantenere vive più opzioni per assicurarsi il miglior rinforzo possibile. La competizione per Vlahovic e Hojlund è forte, con diversi club europei interessati. La capacità del Milan di muoversi con rapidità e concretezza sarà fondamentale per avere la meglio in queste complesse trattative.

In sintesi, il mercato attaccanti del Milan è in piena ebollizione. Le parole di Matteo Moretto, riportate da Fabrizio Romano, dipingono un quadro di grande dinamismo, con Hojlund e Vlahovic come i principali obiettivi. Sarà interessante vedere quale dei due, o se magari entrambi, approderà alla corte di Allegri e Tare per rinforzare un reparto che si preannuncia cruciale per le ambizioni del Milan nella prossima stagione.