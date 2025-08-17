Calciomercato Milan, Tare prende nota: sì ai rossoneri ma ad una sola condizione! La trattativa entra nel vivo

Calciomercato Milan, Igli Tare ha incassato il sì di Hojlund ma ad una sola condizione: avere certezze sul riscatto della prossima stagione

Il futuro di Rasmus Hojlund continua a tenere banco nel calciomercato estivo, con il calciomercato Milan spettatore più che interessato alla situazione dell’attaccante danese al Manchester United. L’odierna sfida di campionato contro l’Arsenal a Old Trafford sarà un crocevia fondamentale per capire le reali intenzioni dei Red Devils riguardo al suo impiego. Come riporta La Gazzetta dello Sport, una sua eventuale assenza dal campo o, peggio ancora, dalla distinta, potrebbe rappresentare un assist prezioso per il Diavolo, anche se la trattativa per portarlo in Serie A si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il giovane attaccante, infatti, ha aperto alla possibilità di vestire la maglia rossonera, affascinato dal progetto del Milan guidato dal nuovo Direttore Sportivo Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, la sua condizione imprescindibile è chiara: Hojlund desidera un trasferimento a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con condizioni favorevoli per il riscatto a fine stagione. L’obiettivo è evitare di ritrovarsi tra un anno nella medesima incertezza attuale, chiedendo pertanto garanzie concrete sul proprio futuro. Non un diritto di riscatto fissato a cifre proibitive come i 40 milioni di euro, ma una somma più bassa e sostenibile per le casse rossonere, che permetterebbe al Milan di assicurarsi il suo talento in prospettiva.

La palla passa ora al Manchester United, che dovrà decidere se concedere spazio al danese o se aprirsi a una sua cessione. La finestra di mercato estiva volge al termine e il Milan non può permettersi di attendere all’infinito. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare Hojlund potrà decollare. Il club di via Aldo Rossi, infatti, deve avere il tempo necessario per virare su altre alternative qualora la trattativa per il centravanti danese dovesse arenarsi. L’acquisto di un nuovo attaccante centrale rimane una delle priorità assolute per il Milan in questa fase finale del mercato.

Tra i nomi più caldi nella lista del Milan, spicca quello di Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea, un profilo che ha già dimostrato le sue qualità in Premier League. Non mancano poi altre opzioni interessanti monitorate con attenzione dal DS Tare e da Allegri. Tra queste troviamo Victor Boniface del Bayer Leverkusen, un attaccante fisico e potente che ben si adatterebbe al gioco rossonero. Un nome sempre presente nelle voci di mercato è quello di Dusan Vlahovic della Juventus, anche se i costi dell’operazione e la volontà del giocatore di restare a Torino rendono la trattativa complessa.

Sono stati offerti anche altri profili, come Breel Embolo del Monaco, ma al momento non sembrerebbe scaldare particolarmente la dirigenza rossonera. Gonçalo Ramos del PSG è un altro attaccante di grande valore, ma le sue elevate richieste economiche e il suo desiderio di rimanere a Parigi lo rendono un obiettivo difficile da raggiungere. Infine, un nome che emerge come possibile sorpresa è quello di Nikola Krstovic del Lecce, un profilo che sta dimostrando il suo valore in Serie A e che potrebbe rappresentare una soluzione più economica ma comunque efficace per l’attacco rossonero.

Il Milan è pronto a stringere i tempi per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti desiderato, fondamentale per affrontare al meglio la prossima stagione. Il destino di Rasmus Hojlund si intreccia con le ambizioni del Diavolo, in un mercato che promette scintille fino all’ultimo giorno.