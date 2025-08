Calciomercato Milan, Tare monitora la situazione a casa Manchester United: può aprirsi una grande trattativa. Le ultimissime sui rossoneri

L’attenzione del Milan per il reparto offensivo si allarga, e un nuovo nome sta rapidamente guadagnando terreno tra le prime opzioni: Rasmus Højlund. Il giovane attaccante danese del Manchester United è un profilo che potrebbe presto tornare disponibile sul mercato, complice l’acquisto da parte dei Red Devils di Benjamin Šeško, un’operazione che potrebbe spingere lo United a fare delle valutazioni sul futuro del proprio reparto avanzato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Højlund è un giocatore che riscuote ampi consensi all’interno della dirigenza rossonera. La sua combinazione di forza fisica, dinamismo e la giovane età lo rendono un candidato ideale per il progetto tecnico del Milan, che è sempre alla ricerca di talenti con ampi margini di crescita. Sebbene la sua prima stagione in Premier League non sia stata un trionfo in termini di gol, le sue qualità sono indubbie e il Milan è convinto che un cambio di ambiente e un ruolo da protagonista possano fargli compiere il definitivo salto di qualità.

La chiave per un’eventuale trattativa risiede nelle condizioni economiche e nella formula del trasferimento. Il Milan sa che un acquisto a titolo definitivo potrebbe essere proibitivo, ma spera che lo United apra alla possibilità di un prestito, magari oneroso e con diritto di riscatto. Se si dovessero verificare queste circostanze, il Milan sarebbe pronto a fare un passo concreto per Højlund, che diventerebbe immediatamente una delle priorità per l’attacco. Per il momento, è una pista da tenere d’occhio, ma che in poco tempo potrebbe diventare molto calda.